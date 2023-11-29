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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Ак Барсу"

КАЗАНЬ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Лады" потерпели поражение в Казани - 0:2.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Три точечных замены совершил тренерский штаб "автозаводцев" по сравнению с прошлой игрой против "Автомобилиста" — вместо Максима Минеева, Евгения Калабушкина и Алексея Ожгихина в составе на матч в Казани появились Николай Демидов, Артем Бородкин и Артем Иванюженков.

Уже в дебюте встречи "Лада" имела отличную возможность открыть счет при розыгрыше лишнего, однако Михаил Фисенко попал в перекладину, сыграв на подставлении после дальнего броска Георгия Солянникова. Далее тольяттинцы время от времени создавали моменты у владений Тимура Билялова, хотя шайба все равно редко доходила до голкипера хозяев. У казанцев, напротив, атаки чаще всего завершались попаданиями в створ, но во всех случаях на высоте был Владислав Подъяпольский. Таким образом, стартовая треть обошлась без голов.

А вот после перерыва "Ак Барс" счет открыл, реализовав большинство на 24-й минуте — Дмитрий Юдин от синей линии зарядил точно в дальнюю "девятку" тольяттинских ворот. 1:0. Далее казанцы усилили натиск и к середине поединка они удвоили отрыв — Дмитрий Яшкин изящно подставил клюшку под наброс Вадима Шипачева на пятак, и шайба влетела в сетку. 2:0. На достигнутом "барсы" явно останавливаться не думали и ситуация для "Лады" могла дальше усугубиться на порядок, но гостей в игре оставил Владислав Подъяпольский — вратарь совершил несколько классных сейвов и еще отразил буллит в исполнении Вадима Шипачева.

В третьем периоде тольяттинский коллектив приложил все усилия для исправления положения, но хоккеисты "Ак Барса" уверенно играли по счету, а на последнем рубеже казанцев здорово действовал Тимур Билялов, которому не хотелось упускать "сухарь". За две минуты до завершения встречи на площадке у "Лады" появился шестой полевой вместо вратаря и "автозаводцы" устроили настоящий штурм ворот соперника — шайба металась на пятаке, однако заветную ленточку так и не пересекла. Грустный итог — поражение в столице Татарстана со счетом 0:2.

Свой следующий матч в рамках выездной серии "Лада" проведет 30 ноября в Уфе, оппонентом станет "Салават Юлаев".

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