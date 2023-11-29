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Самарская область представит туристический потенциал 30 ноября на выставке "Россия" на ВДНХ Самарская область представила свой опыт на туристическом форуме "Больше, чем путешествие" В Сызрани установят люки с изображением достопримечательностей Более 2,5 млн туристов отдохнули в Самарской области за девять месяцев 2023 года Маршрут "Стрельная гора" меняет режим работы

Туризм Общество

Самарская область представит туристический потенциал 30 ноября на выставке "Россия" на ВДНХ

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 ноября на выставке-форуме "Россия" пройдет День Самарской области. На площадках ВДНХ запланированы обширная деловая, культурная, развлекательная программы. Гости выставки узнают о самых перспективных проектах, которые реализуются в регионе, и ключевых предприятиях, смогут познакомиться с культурными достопримечательностями и природными красотами нашей губернии.

В День Самарской области в павильоне № 15 "Поволжье" министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 11.00 до 12.20 запланирована презентация возможностей Самарской области, на которой обсудят опыт и ресурсы региона для проведения выставок, конгрессов, форумов, а также рассмотрят успешные практики проведения международных и всероссийских событий.

В этом же павильоне с 12.30 до 14.00 пройдет презентация детского туризма Самарской области. В рамках этой деловой программы состоится разбор лучших практик развития детского и семейного туризма на региональном и межрегиональном уровне, презентация программ и возможностей детского туризма в Самарской области от ведущих туроператоров губернии.

С 11.00 до 12.00 в павильоне № 2 ПАО "Сбербанк" состоится лекция на тему: "Самарская Лука как идеальное место для экологического туризма". Участники познакомятся с уникальными местами Самарской Луки, поговорят о возможностях отдыха и туризма на экологических территориях.
А с 15.00 до 20.30 в павильоне D "Почувствуй Россию" международной выставки-форума "Россия" пройдет креативная сессия "Туристическая Самарская область", в рамках которой присутствующие узнают об основных туристических объектах региона, познакомятся с его культурой и традициями, в интерактивном формате проникнутся атмосферой городских пространств.

Также запланирован показ короткометражных фильмов, в которых расскажут об интересных туристических локациях Самарской области, устроив настоящее путешествие в сердце России.
Перенестись в самые красивые места Самарской области гости стенда региона смогут с помощью VR-очков.

И конечно, о красотах Самарского края расскажут талантливые артисты и творческие коллективы, которыми богат наш регион. Убедиться в этом гости выставки смогут, придя на концерт "Сердце России" с участием исполнителей из Самарской области. Он пройдет с 15.00 до 17.00 на главной сцене ВДНХ.

А завершится День Самарской области на выставке "Россия" большим праздничным концертом с 18.00 до 20.00 в концертном зале "Космос" (г. Москва, проспект Мира, 150, БКЗ "Космос"). Прозвучат песни Заслуженного артиста РФ, основателя проекта "Баян Микс", художественного руководителя международного конкурса "Виват, баян!" и всероссийского фестиваля "Душа Баяна" Сергея Войтенко, для которого Самарская область является родным регионом.

Рост туристической привлекательности Самарской области — результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Дмитрий Азаров отмечал, что туризм является одним из ключевых направлений патриотического воспитания и повышения привлекательности региона.

Только за 9 месяцев 2023 года туристический поток на территории Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 года. Ожидается, что к концу года эта цифра может приблизиться к 3 миллионам человек.

Не пропустите День Самарской области 30 ноября на выставке "Россия" на ВДНХ! Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных сетях https://t.me/samarossiya, https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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