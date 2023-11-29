В Сызрани легковушка протаранила автобус, пострадали три человека

Во вторник, 28 ноября, в Сызрани в 8:00 28-летний водитель Lada Granta возле дома № 83 по ул. Хвалынской не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ.
После аварии в больницу обратились трое пострадавших: 12-летняя пассажир автобуса госпитализирована, водителю легкового автомобиля и 17-летнему пассажиру автобуса медиками рекомендовано амбулаторное лечение.
Полицейскими установлены и опрошены более 15 очевидцев ДТП. Возбуждено административное расследование.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!