В Сызрани легковушка протаранила автобус, пострадали три человека

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Во вторник, 28 ноября, в Сызрани в 8:00 28-летний водитель Lada Granta возле дома № 83 по ул. Хвалынской не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ.

Фото: ГУ МВД по Самарской области