В Кошкинском районе госпитализирован водитель перевернувшейся иномарки

Во вторник, 28 ноября, в Кошкинском районе на 11 км дороги "Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки" в 00:45 36-летний водитель на Lifan 214815 не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет по ходу движения.

Водитель госпитализирован с места аварии бригадой скорой медицинской помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.