В Кошкинском районе госпитализирован водитель перевернувшейся иномарки

Во вторник, 28 ноября, в Кошкинском районе на 11 км дороги "Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки" в 00:45 36-летний водитель на Lifan 214815 не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет по ходу движения.
Водитель госпитализирован с места аварии бригадой скорой медицинской помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!