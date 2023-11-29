В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру

Более 100 тысяч жителей новостроек Самары обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. МегаФон установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить скорость передачи данных до 120 Мбит/с.
Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории жилого квартала "Город Мира", комплекса "Гастелло" и микрорайона "Волгарь". Кроме того, оценить новое качество связи могут владельцы квартир в "Городе чемпионов", расположенном в "Кошелев-Парке" — активно застраивающемся районе для молодых семей.
Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи. Инженеры учли особенности планировки жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был уверенным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.
В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета существенно увеличилась и на сегодня может достигать 120 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi‑Fi. Абонентам оператора доступны онлайн-трансляции и фильмы в хорошем качестве не только на мобильных устройствах, но и с выводом на экраны больших форматов.
"При строительстве телекоммуникационной инфраструктуры в каждом жилом комплексе были свои особенности. Например, если в одной локации необходимо было равномерно обеспечить связью квартиры 17-этажных высоток, то в другой — максимальное количество домов малой этажности. Для решения этих задач инженеры запустили сеть в двух высокочастотных диапазонах LTE, которые позволяют одновременно достичь широкой зоны покрытия и высокой скорости передачи данных", — говорит директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Ранее оператор сообщил о расширении площади действия сети еще в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы — в "Южном городе" и "Южном городе‑2".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)