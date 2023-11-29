"Ростелеком" подключил к интернету фандомат на набережной Тольятти

"Ростелеком" обеспечил доступом к интернету фандомат на набережной Автозаводского района в Тольятти. Аппарат принимает вторсырье в обмен на вознаграждение. Теперь жители города смогут получать баллы и бонусы за поддержание чистоты в одном из любимых мест отдыха.

Через интернет фандомат самостоятельно передает на электронную почту оператора экопунктов сигнал о необходимости вывоза собранного сырья, присваивает коды за сданную тару участникам бонусной программы и отправляет данные для начисления баллов.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Для подключения фандомата к информационной сети мы организовали беспроводные каналы связи. По ним диспетчеры экопунктов будут получать данные о наполнении контейнеров и передавать их водителям автотранспорта. Контролировать вывоз и переработку мусора службы ЖКХ Тольятти теперь могут при помощи цифровых инструментов".

Аппарат прост в использовании. Он оснащен сенсорным экраном, на котором высвечиваются подсказки для действий. Пластиковую бутылку или алюминиевую банку нужно поместить в специальное отверстие. Устройство просканирует штрих-код на таре и отправит ее в соответствующий отсек. После переработки из вторсырья изготовят упаковку или другие товары.

Ирина Потапова, руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти:

"Экологический проект поддержали крупнейшие компании региона. Технологии интернета вещей уже доказали свою эффективность в городском хозяйстве. Они помогают координировать работу транспорта, следить за благоустройством и освещением улиц".

Самыми первыми пользователями фандомата стали школьники. Ученики тольяттинской гимназии № 35 собрали жестяные банки и бутылки с набережной и в первый же день наполовину заполнили емкость для приема вторсырья.