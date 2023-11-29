"Ростелеком" подключил к интернету фандомат на набережной Тольятти

"Ростелеком" обеспечил доступом к интернету фандомат на набережной Автозаводского района в Тольятти. Аппарат принимает вторсырье в обмен на вознаграждение. Теперь жители города смогут получать баллы и бонусы за поддержание чистоты в одном из любимых мест отдыха.
Через интернет фандомат самостоятельно передает на электронную почту оператора экопунктов сигнал о необходимости вывоза собранного сырья, присваивает коды за сданную тару участникам бонусной программы и отправляет данные для начисления баллов.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Для подключения фандомата к информационной сети мы организовали беспроводные каналы связи. По ним диспетчеры экопунктов будут получать данные о наполнении контейнеров и передавать их водителям автотранспорта. Контролировать вывоз и переработку мусора службы ЖКХ Тольятти теперь могут при помощи цифровых инструментов".
Аппарат прост в использовании. Он оснащен сенсорным экраном, на котором высвечиваются подсказки для действий. Пластиковую бутылку или алюминиевую банку нужно поместить в специальное отверстие. Устройство просканирует штрих-код на таре и отправит ее в соответствующий отсек. После переработки из вторсырья изготовят упаковку или другие товары.
Ирина Потапова, руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти:
"Экологический проект поддержали крупнейшие компании региона. Технологии интернета вещей уже доказали свою эффективность в городском хозяйстве. Они помогают координировать работу транспорта, следить за благоустройством и освещением улиц".
Самыми первыми пользователями фандомата стали школьники. Ученики тольяттинской гимназии № 35 собрали жестяные банки и бутылки с набережной и в первый же день наполовину заполнили емкость для приема вторсырья.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)