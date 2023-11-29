Стало известно, где отключат свет 30 ноября по 5 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Донецкая, ул. Краснодарская);

30.11.2023 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

30.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка (Кольцова, Победы, Школьная);

01.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

01.12.2023 года с 00-00 до 01-00, на 15 минут (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (полностью);

01.12.2023 с 00-00 до 01-00, на 15 минут (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (полностью);

01.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Маяк (ул. Чапаева)

05.12.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (Жилой массив "Звездный", жилой массив "Солнечный", переулок Больничный, ул. Молодежная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Цветная, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Ягодная, ул. Родины, въезд 5 и 6 Дачный, пер. Донецкий, ул. Специалистов).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.