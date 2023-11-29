В Самаре прошла защита детских проектов "Азбука символов"

В Самаре прошла защита детских проектов - учащиеся Самарского педагогического колледжа, которые стали победителями регионального этапа, защитили свой проект "Азбука символов Самарской области". С помощью букв алфавита они рассказали о достопримечательностях региона.

От имени Самарской области участников проекта приветствовал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Педагоги и туроператоры региона готовятся защитить свои проекты, работа над которыми велась на протяжении нескольких месяцев.

Блестяще прошла защита трека "История и патриотизм". Педагог школы №100 Виталий Гальчук и руководитель АНО ЦДТ" Лаванда" Юлия Луговая представили проект"Огонь памяти", посвященный истории Куйбышева - запасной столицы СССР во время Великой Отечественной войны.

Впереди защита еще четырех проектов. Разработка этих уникальных путешествий стала возможна при взаимодействии учреждений образования и туризма. Кураторами проектов выступили министерство образования и науки Самарской области и министерство туризма Самарской области при активном участии администрации Тольятти и туристского информационного центра Самарской области.