В Самаре в ДТП с грузовиком пострадали двое взрослых и ребенок

В среду, 29 ноября, в Самаре участником ДТП стал 47-летний водитель автомобиля BMW, ехавший в 21:10 по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийская в направлении Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на не регулируемом перекрестке с пр. Карла Маркса он наехал на автомобиль ЗИЛ-130, который остановился для поворота налево.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля BMW, в том числе, несовершеннолетний.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.