В Самаре в ДТП с грузовиком пострадали двое взрослых и ребенок

В среду, 29 ноября, в Самаре участником ДТП стал 47-летний водитель автомобиля BMW, ехавший в 21:10 по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийская в направлении Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на не регулируемом перекрестке с пр. Карла Маркса он наехал на автомобиль ЗИЛ-130, который остановился для поворота налево.
В ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля BMW, в том числе, несовершеннолетний.
Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!