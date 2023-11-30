16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более половины заявлений в самарский Росреестр представлены в электронной форме В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла В Самаре планируют освоить "реновацию" старых трамваев

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С развитием сотовой связи люди стали ближе друг к другу. Мобильный оператор билайн провел исследование среди своих клиентов и рассказал, как надежная связь изменила привычные отношения между близкими.

Фото: freepik.com

ERID LatgBroz7

Так, каждый второй опрошенный поделился, что стал чаще общаться со своими родственниками после появления мессенджеров: в любой момент мы можем связаться с дорогим для нас человеком просто для того, что узнать, как прошел его день. И что кажется особенно значительным здесь — доля тех, кто отметил, что интернет помогает им чаще общаться с семьей, выше всего у людей в возрасте от 56 до 65 лет.

Более того, сейчас мы можем говорить с близкими по видеозвонку и своими глазами видеть, все ли у них в порядке, и даже проверить, не пусто ли у них в холодильнике. Как показали результаты опроса, 42% людей предпочитает общаться с родными именно по видеосвязи.

При этом мобильная связь может послужить и импульсом для начала отношений. Например, 41% мужчин и женщин заявили, что обрели знакомых/близких с помощью интернета.

Связь — это то, что дает такое разнообразие способов общения с близкими, поэтому билайн постоянно работает над качеством своей сети. В частности, согласно исследованию, несмотря на рост использования интернет-сервисов и рост трафика абсолютное большинство абонентов (85%) уверены, что за последний год надежность мобильного интернета оператора либо выросла, либо не изменилась.

Благодаря развитию сотовой связи и технологий в прошлое уходят многие ситуации и фразы. Например, услышав сегодня от человека фразу вроде: "Дал объявление в газету, чтобы познакомиться", заставит нас посмотреть на него с искренним удивлением.

Другие изменения, которые произошли за последние три десятилетия благодаря сотовой связи, можно увидеть в статье на медиапортале билайн.

Опрос методом телефонного анкетирования проводился Единым центром исследований билайн в сентябре — октябре 2023 года среди своих абонентов, использующих смартфоны. В исследовании принимали участие 1148 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на территории РФ.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3