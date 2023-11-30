ВСК: средний пожар в частном доме "стоит" четверть миллиона рублей, в зоне риска — жители Марий Эл и Краснодарского края

Одной из самых частых причин происшествий с частными домами — 30% страховых случаев — с начала 2023 года стали пожары, таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Средний размер компенсации в компании с начала года превысил 210 тыс. рублей.

По данным Страхового Дома ВСК, в 2023 году самым "опасными" месяцами для обладателей частных домов стали июль (на него пришлось больше 25% происшествий) и май (13%). В холодное время года, наоборот, фиксировалось минимальное число обращений. В январе–феврале — 5-6% случаев, в сентябре — 6%.

В антирейтинг регионов с самым высоким риском ЧП для владельцев частных домов вошли:

Удмуртия (15%)

Москва (13,8%)

Марий Эл (5,7%)

Приморский край (4,6%)

Курганская область (4%)

Кемеровская область (2,6%)

Новосибирская область (2,6%)

Причиной 35% страховых случаев с частными домами в этом году были стихийные бедствия. Лидерами по числу подобных происшествий стали Удмуртия (81% от общего числа обращений по данному риску) и Марий Эл (28%).

Средний размер выплаты по самому массовому риску — пожару — составил 632,8 тыс. рублей. Самая крупная компенсация в этом году была выплачена жителю Подмосковного Солнечногорска — 13,2 млн рублей (дом пострадал из-за возгорания). Еще одна серьезная компенсация — 10,6 млн рублей — была произведена жителю Лосино-Островского (причина происшествия — также пожар).