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Страхование Финансы

ВСК: средний пожар в частном доме "стоит" четверть миллиона рублей, в зоне риска — жители Марий Эл и Краснодарского края

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одной из самых частых причин происшествий с частными домами — 30% страховых случаев — с начала 2023 года стали пожары, таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Средний размер компенсации в компании с начала года превысил 210 тыс. рублей.

По данным Страхового Дома ВСК, в 2023 году самым "опасными" месяцами для обладателей частных домов стали июль (на него пришлось больше 25% происшествий) и май (13%). В холодное время года, наоборот, фиксировалось минимальное число обращений. В январе–феврале — 5-6% случаев, в сентябре — 6%.

В антирейтинг регионов с самым высоким риском ЧП для владельцев частных домов вошли:

  • Удмуртия (15%)
  • Москва (13,8%)
  • Марий Эл (5,7%)
  • Приморский край (4,6%)
  • Курганская область (4%)
  • Кемеровская область (2,6%)
  • Новосибирская область (2,6%)

Причиной 35% страховых случаев с частными домами в этом году были стихийные бедствия. Лидерами по числу подобных происшествий стали Удмуртия (81% от общего числа обращений по данному риску) и Марий Эл (28%).

Средний размер выплаты по самому массовому риску — пожару — составил 632,8 тыс. рублей. Самая крупная компенсация в этом году была выплачена жителю Подмосковного Солнечногорска — 13,2 млн рублей (дом пострадал из-за возгорания). Еще одна серьезная компенсация — 10,6 млн рублей — была произведена жителю Лосино-Островского (причина происшествия — также пожар).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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