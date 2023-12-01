ХК "Лада" проиграл в Уфе

Тольяттинская команда "Лада" на выезде проиграла "Салавату Юлаеву".

В преддверии поединка в Уфе тренерский штаб "Лады" внес большое количество изменений в состав. Так, Дмитрий Кугрышев теперь оказался в стартовой тройке атаки вместе с Иваном Романовым и Михаилом Фисенко, а Сергей Шумаков объединился в связке с Никитой Михайловым и Андреем Алтыбармакяном. Также на площадке появились Евгений Калабушкин и Алексей Ожгихин, пропустившие прошлый матч в Казани — в запасе остались Мислав Росандич и Артем Иванюженков. В рамке вновь обосновался Владислав Подъяпольский.

Для "автозаводцев" первая двадцатиминутка сложилась из рук вон плохо. Хозяева принялись доминировать с самого начала встречи и быстро повели в счете — Иван Дроздов сместился с шайбой от борта к центру зону и метко пальнул прямо под перекладину. 1:0. Далее "Салават Юлаев" продолжил полностью подавлять всяческую активность со стороны тольяттинской команды, включая бешеный прессинг даже на чужой половине площадки. К середине периода уфимцы удвоили отрыв благодаря Данилу Башкирову и его мощному броску впритирку со штангой. 2:0. Встряхнуть своих партнеров вскоре попытался Владислав Семин — сперва защитник волжан на красной линии жестко встретил Ивана Дроздова, а затем подрался с Джошуа Ливо. Отчасти это сработало, так как хоккеисты "Лады" затем дважды поиграли в большинстве, но воспользоваться численным преимуществом не смогли, будучи даже ближе к тому, чтобы пропустить в третий раз.

Следующий игровой отрезок стартовал с силового приема Николаса Мелоша на Остапе Сафине, в результате которого разбилось одно из защитных стекол. Возникла незапланированная пауза и сразу после возобновления поединка "Салават Юлаев" отличился снова — Михаил Науменков с убойной позиции пробил вратаря. 3:0. Вслед за этим у "Лады" произошла замена голкипера, но выход Александра Трушкова вместо Владислава Подъяпольского не повлиял на ход матча. Уфимцы полностью владели инициативой, действуя крайне уверенно даже при игре в меньшинстве, и на 38-й минуте Иван Дроздов оформил дубль, замкнув в касание передачу Александра Хмелевского на пятак — 4:0. Однако всего через 11 секунд тольяттинцы все-таки одну шайбу отквитали. Владислав Червоненко ложным движением убрал со своего пути одного из защитников "зеленых" и с неудобной руки поразил цель. 4:1.

В самом дебюте третьего периода "автозаводцы" забросили еще одну шайбу. Дмитрий Кугрышев отдал зрячий пас от лицевого борта на Максима Березин и 55-й номер "Лады" попал четко в дальний угол. 4:2. Тут же у тольяттинцев забрезжила надежда на камбэк, но "Салават Юлаев" на 47-й минуте фактически снял все вопросы о победителе. Алексей Василевский стал автором пятого и последнего уфимского гола в этой встрече — 5:2. В оставшееся время команды не думали обороняться, однако счет на табло больше поменялся. Итог — подопечные Олега Браташа терпят четвертое поражение подряд.

Завершать выездную серию тольяттинский коллектив будет 2 декабря игрой в Новосибирске против местной "Сибири".