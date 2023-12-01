"Ладья" проиграла по буллитам "Спутнику" - 3:4

Хоккеисты "Ладьи" в повторном матче на выезде проиграли "Спутнику" в серии буллитов, ведя по ходу встречи с разницей в две шайбы.

Тренерский штаб волжан после вчерашней крупной победы не стал как-то существенно менять состав перед второй игрой в Альметьевске и ограничился лишь возвращением в состав Марата Калимуллина, вышедшего на лед вместо Павла Бабенко.

"Ладья" здорово начала матч, сумев открыть счет уже через 80 секунд после стартового вбрасывания — Кирилл Горбунов набросил от синей линии, а расторопнее всех на добивании оказался Владислав Рвачев. 0:1. На этом подопечные Сергея Лопушанского не остановились и продолжили создавать моменты у ворот соперника, однако "Спутник" выстоял и на 12-й минуте отыгрался в результате точного выстрела Ильдана Галеева в дальний угол — 1:1.

В дебюте второй двадцатиминутки тольяттинская "молодежка" вновь вышла в лидеры. Теперь Дмитрий Иванов воспользовался небольшой оплошностью обороны хозяев, выкатился из угла площадки и поразил створ. 1:2. К экватору встречи игра выровнялась, и альметьевцы гораздо чаще стали угрожать владениям Семена Фролова, но голкипер "Ладьи" не дал повода усомниться в своей надежности. В атаке же у волжан все было не так радужно, как днем ранее, однако преимущество они удерживали в целом спокойно.

В третьем периоде гости оформили очередную раннюю шайбу. На этот раз Александр Захарин объехал одного из защитников "Спутника" и с ползоны зарядил без шансов для вратаря, реализовав большинство — 1:3. Далее "Ладья" владела инициативой и, казалось, вела дело к очередной победе на выезде, но не тут-то было. На 56-й минуте Руслан Каримов с пятака затолкал снаряд в ворота Семена Фролова, а за 42 секунды до сирены, когда альметьевцы бросили абсолютно все силы на спасение и играли уже в шесть полевых, Рашит Самигуллин счет сравнял — 3:3.

В овертайме у "Ладьи" были возможности для того, чтобы все-таки вырвать викторию, но огорчить Михаила Коновалова им не удалось, а в драматичной серии буллитов верх взяли альметьевцы — победным для "Спутника" оказался бросок Айнура Ахмадуллина. 3:2. Таким образом, тольяттинцы по итогам турне по Татарстану набрали семь очков из восьми возможных.

Следующие поединки волжане проведут в родных стенах 6 и 7 декабря, соперниками станут "Красноярские Рыси".