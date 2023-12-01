"ВСК - Линия жизни" повышает ставку в декабре

В декабре 2023 при оформлении программы НСЖ "Линия гарантированного дохода" сроком 7 месяцев для клиентов действует специальная ставка 8% гарантированной доходности по окончании договора.

В пересчёте на годовую ставку — это около 14% годовых, что даже выше средней ставки по сопоставимым вкладам в ТОП-10 банков. Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей. Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем, по любой причине.

Акция действует до 31 декабря 2023 г. включительно. Оформить программу НСЖ "Линию гарантированного дохода" и зафиксировать ставку 8% можно в любом отделении ВСК или онлайн. Подробнее ознакомиться с параметрами программы можно на сайте компании.