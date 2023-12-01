"ВСК - Линия жизни" повышает ставку в декабре

В декабре 2023 при оформлении программы НСЖ "Линия гарантированного дохода" сроком 7 месяцев для клиентов действует специальная ставка 8% гарантированной доходности по окончании договора.
В пересчёте на годовую ставку — это около 14% годовых, что даже выше средней ставки по сопоставимым вкладам в ТОП-10 банков. Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей. Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем, по любой причине.
Акция действует до 31 декабря 2023 г. включительно. Оформить программу НСЖ "Линию гарантированного дохода" и зафиксировать ставку 8% можно в любом отделении ВСК или онлайн. Подробнее ознакомиться с параметрами программы можно на сайте компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.