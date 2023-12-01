Сбер признан лучшим ипотечным банком России

Банк получил премию URBAN за выгодные и удобные ипотечные продукты.
Сбер удостоен 15-й премии в области жилой городской недвижимости URBAN 2023 в номинации "Лучший ипотечный банк".
"Мы впервые участвовали в премии URBAN и победили в номинации ″Лучший ипотечный банк″. Хочу поздравить нас с общей победой и выразить огромную благодарность всей команде. Только с вашей поддержкой нам удается держать высокую планку и подтверждать статус лучшего банка страны", — отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
Премия URBAN — знаковое событие российского рынка девелопмента, где отмечают достижения в сфере жилой городской недвижимости. Премия проводится с 2009 года, ее победителей выбирает независимая экспертная комиссия, состоящая из профессионалов отрасли.
В 2023 году оргкомитет URBAN ввел новую номинацию "Лучший ипотечный банк", чтобы определить финансовую организацию, которая создает для своих клиентов наиболее выгодные условия ипотечного кредитования и обслуживания.
Сбер был признан лучшим по совокупности критериев, которые включают доступность условий кредитования для различных категорий заемщиков, разнообразие линейки ипотечных программ и целей кредитования, прозрачность тарифов на сайте, нативность предлагаемых сервисов, степень цифровизации оформления и обслуживания ипотеки, количество партнеров и их география, широкая территориальная диверсификация и возможность проведения онлайн-сделок, доля на ипотечном рынке РФ, а также место в "Народном рейтинге" Банки.ру по ипотеке.
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