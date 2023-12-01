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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2" успешно вывел на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-25"

БАЙКОНУР. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 декабря, в 12:25 (мск) с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-25", сообщает РКЦ "Прогресс".

Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. "Союз-2.1а" разработан и изготовлен в АО "РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). На ракету нанесено изображение, посвященное 35-летию запуска многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран".

ТГК "Прогресс МС-25" доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе топливо, продукты питания и оборудование для проведения научных экспериментов.

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