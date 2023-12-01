"ЭкоВоз" помог собрать корм для бездомных животных

Корм и вещи для котов и псов, которые собирали всем городом в ЭкоМобиль ГК "ЭкоВоз", уже доставлены в "Добрый дом".

За один месяц акции было собрано более 150 кг корма и подстилок — большое благодарное "гав" и "мяу" от всех жильцов приюта.

В компании благодарят всех принявших участие в акции, а особенно школьников, родителей и учителей из МБУ "Школа № 43", МБУ "Школа № 45" и МБУ "Школа № 56".