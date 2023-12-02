Хоккеисты "Лады" обыграли "Сибирь" в серии буллитов

В субботу, 2 декабря, тольяттинская "Лада" в Новосибирске встретилась с местной "Сибирью".

Первый период прошел без голов. Во втором — хозяева поля добились преимущества. В третьем периоде "Сибирь" забила еще один гол, а "Лада" — два. Тем самым волжане сравняли счет. В итоге судьбу встречи решила серия буллитов.

Следующую встречу "Лада" проведет дома с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.