Хоккеисты "Лады" обыграли "Сибирь" в серии буллитов

В субботу, 2 декабря, тольяттинская "Лада" в Новосибирске встретилась с местной "Сибирью".
Первый период прошел без голов. Во втором — хозяева поля добились преимущества. В третьем периоде "Сибирь" забила еще один гол, а "Лада" — два. Тем самым волжане сравняли счет. В итоге судьбу встречи решила серия буллитов.
Следующую встречу "Лада" проведет дома с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
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