"Прогресс МС-25", запущенный самарским "Союзом-2.1а", прибыл на МКС

В воскресенье, 3 декабря, в 14:18:33 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-25", запущенный с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 1 декабря, причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции.

На "Прогрессе МС-25" доставлены 2 528 кг грузов на МКС, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 70-й длительной экспедиции.

Для эксперимента "Перепел" на корабле отправлены специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела. В инкубаторе, который космонавты разместят в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", планируется изучать эмбриональное развитие птенцов: половина яиц будет находиться в условиях невесомости, другая — в центрифуге, имитирующей земное притяжение. На определенных стадиях развития эмбрионов (через три, семь, десять и 14 дней) часть яиц будут извлекаться из инкубатора, в специальном герметичном устройстве фиксироваться в растворе формальдегида и затем возвращаться на Землю, чтобы ученые могли исследовать "застывшие" эмбрионы на разных этапах формирования.

Также на "Прогрессе МС-25" прилетело оборудование для эксперимента "Кварц-М", которое космонавты должны установить на модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос для изучения и контроля космической коррозии.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал ОʼХара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.