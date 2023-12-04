Роспотребнадзор: В Самарской области зафиксирован подъем заболеваемости коклюшем

В Самарской области в 2023 году регистрируется очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

"За последние 10 лет заболеваемость коклюшной инфекцией колеблется: в пределах 0,1 на 100 тысяч населения в 2020 и 2021 годах до 9,0 в 2019 году. Более 96% от всех заболевших практически ежегодно — дети до 14 лет. При этом наибольшая заболеваемость регистрируется среди детей в возрасте до года — от 3,62 на 100 тысяч населения в 2022 году до 135,9 на 100 тысяч населения в 2015 году", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили: анализ многолетней динамики заболеваемости коклюшем свидетельствует о смене периодов подъема и спада заболеваемости каждые 3-4 года.

"По итогам 10 месяцев текущего 2023 года в области по данным формы государственного статистического наблюдения показатель заболеваемости составил 11,5 на 100 тысяч населения. В возрастной структуре заболевших преобладают дети до 17 лет — 94,7%, на долю взрослых приходится 5,3%. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 2 до 14 лет — 65,7%, до 1 года — 19,1%", - сообщили в ведомстве.