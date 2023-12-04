Туристические возможности Самарской области представили на дне региона на международной выставке-форуме "Россия"

30 ноября 2023 года на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, состоялся День Самарской области. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выставке представлены все регионы страны.

Участие в открытии Дня Самарской области приняли полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, а также депутаты и сенаторы федерального парламента, известные спортсмены и деятели культуры, гости форума. На различных площадках проходили творческие и деловые мероприятия, посвященные региону, в том числе комплекс мероприятий по презентации туристических возможностей.

В павильоне министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялась презентация MICE-возможностей Самарской области, на которой обсудили опыт и ресурсы региона для проведения выставок, конгрессов, форумов, а также рассмотрели успешные кейсы проведения международных и всероссийских событий.

"Направление делового туризма для Самарской области является одним из приоритетных. Сегодня регион располагает большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах — это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы", — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В павильоне ПАО "Сбербанк" состоялась лекция на тему: "Самарская Лука как идеальное место для экологического туризма", организованная министерством туризма Самарской области. В мероприятии приняли участие студенты московских вузов, получающие профильное образование. Представители Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина обсудили с ребятами понятие "эко-турист", рассказали об открытии Центра изучения и сохранения летучих мышей "Рукокрылые Жигулей" и о работах по благоустройству экологических троп на территории заповедника.

Этой осенью, во Всемирный День туризма, состоялось открытие обновленной и благоустроенной экологической тропы "Храм природы". Это место притяжения туристов, которое ведет к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь, на высоте 150 м, из-под известняковых плит выбивается родник с чистой студеной водой.

"Сегодня этот уникальный источник известен не только жителям Самарской области, но и далеко за пределами нашей губернии. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерства туризма Самарской области здесь были произведены работы по благоустройству для создания условия безопасного и комфортного прохождения по маршруту. На тропе появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который теперь посещает каждый, кто приезжает сюда для того, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах нашего заповедника. И, мы рассчитываем, что на этом работы по благоустройству не окончены", — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Татьяна Любовская.

Также в павильоне министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялась презентация детского туризма Самарской области. В рамках этой деловой программы участники мероприятия разобрали лучшие практики развития детского и семейного туризма на региональном и межрегиональном уровне, также состоялась презентация программ и возможностей детского туризма в Самарской области от ведущих туроператоров губернии.

"Самарская область в настоящее время делает особый акцент на развитие детского туризма. Мы понимаем, что детская аудитория — это аудитория активных туристов, сценарий поведения которых значительно отличается от других целевых групп. Регион обладает всеми необходимыми ресурсами для оздоровления и отдыха детей: Волга, леса, инфраструктура, современные условия проживания в детских оздоровительных лагерях", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Для юных путешественников Самарская область предлагает тематические и промышленные экскурсии, гастрономические и квест-туры, туристические походы, посещение музеев, национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина.

Кроме того, в павильоне D "Почувствуй Россию", площадке министерства экономического развития Российской Федерации, проходил креативный шоукейс "Туристическая Самарская область", в рамках которого присутствующие узнали об основных туристических объектах региона, познакомились с его культурой и традициями, а также в интерактивном формате прочувствовали атмосферу городских пространств, ощутив "волжский вайб".

Помимо этого, состоялся показ трех короткометражных фильмов, в которых рассказали об интересных туристических локациях Самарской области, устроив настоящее путешествие в сердце России. Зрителей познакомили с фильмом "Вертолётка в Самаре. Новый взгляд на легендарное место", в котором рассказали об известной смотровой площадке и зоне отдыха в Самаре, совсем недавно здесь осуществили масштабное благоустройство и теперь этот объект можно назвать настоящей точкой притяжения туристов. Также были показаны фильмы "НЕОБЫЧНАЯ. Фильм-экскурсия по Самаре" и "Она манит аномально", снятый в стиле трейлера к фильму.