Кошки против собак: "Ингосстрах" узнал, каких животных предпочитают россияне

"Ингосстрах" и Финансовый университет провели исследование по домашним питомцам в 37 самых крупных по численности городах России. Согласно результатам, хотя бы один питомец есть у 71,1% россиян, живущих в квартирах, и у 82,2% жителей частных домов. При этом ежемесячные расходы на содержание домашних любимцев скромные — почти половина опрошенных (49%) тратят на них от 500 до 800 рублей в месяц, еще четверть владельцев животных расходуют до 500 рублей в месяц. Сумму свыше 800 рублей тратит каждый десятый любитель животных.

Исследование показало, что владельцев кошек больше (58,8%), чем владельцев собак (41,5%). Домашних грызунов, таких как крысы, мыши, хомяки или морские свинки, предпочитают только 3,8% россиян. Чуть меньше в стране любителей пернатых, а именно попугаев или декоративных птиц — 3,2%. Аквариумы с рыбками содержат 1,9% опрошенных. На последнем месте по предпочтениям оказались черепахи и рептилии (0,9%).

Больше всех владельцев кошек живут в Кирове (81%), Москве (78%), Нижнем Новгороде (75%), Тольятти (75%), Ижевске (74%), Екатеринбурге (73%) и Ярославле (72%). Значительная часть любителей собак проживает в Ярославле (59%), Воронеже (55%), Екатеринбурге (54%) и Рязани (53%).

Самыми популярными породами среди кошатников являются шотландская вислоухая (18,3%), британцы (11,7%), мейн-куны (10,3%), сфинксы (8,3%) и бенгальские кошки (6,2%). Интересно, что русская голубая (1,6%), курильский бобтейл (1,1%) и египетская порода замыкают кошачий хит-парад предпочтений россиян. Бесспорным лидером по популярности среди собак стала немецкая овчарка (16,9%). На втором месте бульдоги (11,1%) и далее в пятерке лидеров небольшие собачки, такие как чихуахуа (8,9%), корги (8%) и шпиц (7,5%). Наименее распространены болонки (1,1%), чау чау (0,9%) и среднеазиатская овчарка (0,4%).

Как правило инициатором покупки кошки выступают дети (57,8%), значительно реже жена (21,7%) или муж (10,8%). Чаще всего животное берут в дар у знакомых и родственников (31,7%), каждый четвертый купил домашнего любимца (23,3%) и каждый шестой опрошенный (15%) берет питомца в приюте.

"Любой владелец животных знает, насколько важно своевременное обращение к ветеринару, если питомец заболел или получил травму. Однако не всегда есть возможность немедленно поехать на прием к специалисту. Онлайн-консультации для животных появились совсем недавно по модели, аналогичной телемедицине для людей. Во время вспышки коронавирусной инфекции владельцы животных столкнулись с проблемами в получении качественной плановой, а также экстренной ветеринарной помощи. Именно в это время телеветеринария заявила о себе, как об актуальном и необходимом решении. Так, владелец животного может получить консультацию квалифицированного ветеринара при звонке или по видео. Сравнительно недавно "Ингосстрах" запустил онлайн-консультации для почти всех домашних животных, за исключением рыб и беспозвоночных. Программа называется "Ветврач на связи" и работает без ограничений по возрасту и территории нахождения застрахованного питомца. Клиентам доступны безлимитные онлайн-консультации по широкому кругу вопросов с квалифицированными ветеринарными врачами, а также с зоопсихологом. Уже сейчас в программу включены все регионы России. Для того чтобы консультация прошла максимально продуктивно, владельцам следует заранее подготовить информацию о поле, возрасте и весе питомца, а также о вакцинациях, перенесенных заболеваниях, травмах и известных аллергических реакциях. Однако важно отметить, что любое животное с опасной для жизни чрезвычайной ситуацией должно быть доставлено к ближайшему ветеринару или в ветеринарную клинику", — отметила Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".