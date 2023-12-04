Кошки против собак: "Ингосстрах" узнал, каких животных предпочитают россияне

"Ингосстрах" и Финансовый университет провели исследование по домашним питомцам в 37 самых крупных по численности городах России. Согласно результатам, хотя бы один питомец есть у 71,1% россиян, живущих в квартирах, и у 82,2% жителей частных домов. При этом ежемесячные расходы на содержание домашних любимцев скромные — почти половина опрошенных (49%) тратят на них от 500 до 800 рублей в месяц, еще четверть владельцев животных расходуют до 500 рублей в месяц. Сумму свыше 800 рублей тратит каждый десятый любитель животных.
Исследование показало, что владельцев кошек больше (58,8%), чем владельцев собак (41,5%). Домашних грызунов, таких как крысы, мыши, хомяки или морские свинки, предпочитают только 3,8% россиян. Чуть меньше в стране любителей пернатых, а именно попугаев или декоративных птиц — 3,2%. Аквариумы с рыбками содержат 1,9% опрошенных. На последнем месте по предпочтениям оказались черепахи и рептилии (0,9%).
Больше всех владельцев кошек живут в Кирове (81%), Москве (78%), Нижнем Новгороде (75%), Тольятти (75%), Ижевске (74%), Екатеринбурге (73%) и Ярославле (72%). Значительная часть любителей собак проживает в Ярославле (59%), Воронеже (55%), Екатеринбурге (54%) и Рязани (53%).
Самыми популярными породами среди кошатников являются шотландская вислоухая (18,3%), британцы (11,7%), мейн-куны (10,3%), сфинксы (8,3%) и бенгальские кошки (6,2%). Интересно, что русская голубая (1,6%), курильский бобтейл (1,1%) и египетская порода замыкают кошачий хит-парад предпочтений россиян. Бесспорным лидером по популярности среди собак стала немецкая овчарка (16,9%). На втором месте бульдоги (11,1%) и далее в пятерке лидеров небольшие собачки, такие как чихуахуа (8,9%), корги (8%) и шпиц (7,5%). Наименее распространены болонки (1,1%), чау чау (0,9%) и среднеазиатская овчарка (0,4%).
Как правило инициатором покупки кошки выступают дети (57,8%), значительно реже жена (21,7%) или муж (10,8%). Чаще всего животное берут в дар у знакомых и родственников (31,7%), каждый четвертый купил домашнего любимца (23,3%) и каждый шестой опрошенный (15%) берет питомца в приюте.
"Любой владелец животных знает, насколько важно своевременное обращение к ветеринару, если питомец заболел или получил травму. Однако не всегда есть возможность немедленно поехать на прием к специалисту. Онлайн-консультации для животных появились совсем недавно по модели, аналогичной телемедицине для людей. Во время вспышки коронавирусной инфекции владельцы животных столкнулись с проблемами в получении качественной плановой, а также экстренной ветеринарной помощи. Именно в это время телеветеринария заявила о себе, как об актуальном и необходимом решении. Так, владелец животного может получить консультацию квалифицированного ветеринара при звонке или по видео. Сравнительно недавно "Ингосстрах" запустил онлайн-консультации для почти всех домашних животных, за исключением рыб и беспозвоночных. Программа называется "Ветврач на связи" и работает без ограничений по возрасту и территории нахождения застрахованного питомца. Клиентам доступны безлимитные онлайн-консультации по широкому кругу вопросов с квалифицированными ветеринарными врачами, а также с зоопсихологом. Уже сейчас в программу включены все регионы России. Для того чтобы консультация прошла максимально продуктивно, владельцам следует заранее подготовить информацию о поле, возрасте и весе питомца, а также о вакцинациях, перенесенных заболеваниях, травмах и известных аллергических реакциях. Однако важно отметить, что любое животное с опасной для жизни чрезвычайной ситуацией должно быть доставлено к ближайшему ветеринару или в ветеринарную клинику", — отметила Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.