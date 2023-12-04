Россияне назвали главные страхи 2024 года: болезнь, инфляция, переживания за детей

Большинство россиян (93%) в преддверии наступающего Нового года испытывают какие-либо опасения. В топ-3 страхов входят боязнь тяжелой болезни (30%), инфляции и роста цен (27%), а также переживания за своих детей (26%). По сравнению с прошлым годом жители нашей страны стали в два раза больше бояться мошенников (5% в прошлом году и 13% в этом), погодных аномалий (7% и 14%) и конца света (3% и 6%). Таковы итоги исследования Страхового Дома ВСК и аналитического центра НАФИ.

Преддверие Нового года — особое время, с которым россияне связывают надежды, переживания и опасения в отношении своего будущего. Год назад, накануне 2023 года, самыми распространенными страхами жителей нашей страны были боязнь инфляции и роста цен (29%), падения доходов или тяжелой болезни (по 27%).

Новое исследование Аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК показывает, как изменилась ситуация за год, и чего сейчас опасаются россияне в первую очередь.

Практически все жители России (93%) испытывают какие-либо тревоги и опасения, глядя в свое ближайшее будущее. При этом 70% россиян — оптимисты, и уверены, что в предстоящем 2024 году с ними случится больше хороших событий, чем плохих. Каждый четвертый (24%) считает, что хорошего и плохого будет 50 на 50, поровну. А 6% россиян разделяют крайний пессимизм и думают, что в следующем году у них будет больше плохих событий.

ТОП-5 страхов россиян в 2024 году:

Боязнь заболеть тяжелой болезнью (30%) . В первую очередь этот страх распространен среди женщин (32% против 27% мужчин), россиян от 45 до 54 лет (39%) и проживающих в одиночестве (42%).

. В первую очередь этот страх распространен среди женщин (32% против 27% мужчин), россиян от 45 до 54 лет (39%) и проживающих в одиночестве (42%). Инфляция и рост цен . Подорожания боятся 27% россиян. Чаще — люди с плохим материальным положением (48%), разведенные (32%) и не имеющие детей (30%).

. Подорожания боятся 27% россиян. Чаще — люди с плохим материальным положением (48%), разведенные (32%) и не имеющие детей (30%). Страх за своих детей, что с ними что-то случится (26%) . Чаще всего он проявляется у женщин (32%), людей в возрасте 35-44 лет (37%) и тех, у кого есть только один несовершеннолетний ребенок (39%).

. Чаще всего он проявляется у женщин (32%), людей в возрасте 35-44 лет (37%) и тех, у кого есть только один несовершеннолетний ребенок (39%). Снижение уровня доходов (23%) . Этого чаще боятся мужчины (28% против 20% женщин) и работающие россияне 35-44 лет (37%).

. Этого чаще боятся мужчины (28% против 20% женщин) и работающие россияне 35-44 лет (37%). Теракты. Терактов опасаются 19% россиян, преимущественно люди 45-54 лет (22%) и россияне с низким уровнем дохода (35%).

Кроме этого, 18% опасаются начала новой волны пандемии, 14% — погодных аномалий (наводнений, ураганов, землетрясений, природных пожаров), а 13% жителей нашей страны боятся стать жертвой мошенников.

Среди других страхов, которые распространены среди россиян в меньшей степени: получение травмы (10%), невозможность выплатить кредит, потеря работы, отсутствие возможности путешествовать, дефицит продуктов первой необходимости, несчастный случай с квартирой или домом (по 7%), боязнь конца света (6%), роста цен на топливо (5%) или автокатастрофы (3%).

Ничего не боятся в 2024 году 7% россиян. Портрет самого бесстрашного: молодой человек от 18 до 24 лет с высоким уровнем дохода.

Как поменялись страхи в сравнении с предыдущим годом

Сравнивая с прошлым исследованием, топ-5 страхов россиян в преддверии Нового года остался тем же, изменилась только конфигурация. На первое место вместо боязни инфляции и роста цен вышло опасение заболеть тяжелой болезнью.

Чего стали бояться меньше

В целом за год сократилась доля россиян, опасающихся падения уровня жизни (на 2 п. п. с 29% до 27% в отношении тех, кто боится инфляции и роста цен, на 4 п. п. с 27% до 23% среди тех, кто боится снижения уровня дохода).

Россияне также меньше стали бояться новой волны пандемии (18% сейчас против 20% в прошлом году), невозможности делать выплаты по кредиту (9% против 11%), потери работы (7% против 9%) и дефицита товаров первой необходимости (7% против 8%).

Что стало больше заботить россиян

За год более чем в 2 раза выросла доля тех, кто боится стать жертвой мошенников (рост с 5% до 13%).

В 2 раза больше стало тех, кто боится погодных аномалий (7% в прошлом году, 14% — в этом) и конца света (3% и 6% соответственно).

Также выросла доля тех, кто боится заболеть тяжелой болезнью (рост с 28% до 30%) и тех, кто опасается, что с их недвижимостью что-либо случится (рост с 4% до 7%). Больше стало людей, опасающихся получить травму (рост с 7% до 10%).

"В отношении предстоящего года у россиян нематериальные страхи преобладают над материальными — забота о собственном здоровье и здоровье своих детей, близких стабильно входят в ТОП-3 ключевых страхов. Если же говорить о тенденциях, стоит отметить некоторое снижение тревожности в отношении роста цен и падения уровня дохода в целом, что может свидетельствовать об умеренном оптимизме на будущий год" — отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследований Страхового Дома ВСК Максим Грушко.