"Ростелеком" поддержал Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту

"Ростелеком" обеспечил доступом к интернету организаторов и участников соревнований по компьютерному спорту на Кубок губернатора Самарской области. Для проведения кибертурнира компания организовала канал связи пропускной способностью 1 Гб/с на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Провайдер цифровых услуг построил телекоммуникационную инфраструктуру еще на этапе возведения сооружения. Протяженность волоконно-оптических линий связи от узла доступа компании до стадиона превысила 30 километров. Каналы передачи данных обладают большим запасом пропускной способности. Резервные мощности позволили специалистам "Ростелекома" в течение нескольких часов обеспечить максимально возможную скорость соединения.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"У наших клиентов очень разные запросы. Мы стремимся учитывать интересы всех категорий пользователей, поэтому строим новые сети связи на перспективу не только для корпоративных клиентов, но и для жителей губернии. Любителям высоких скоростей там, где позволяет техническая возможность, мы предлагаем специальный тариф "Игровой". Он гарантирует прямое подключение к игровым серверам и низкий пинг в онлайн-сражениях. Пользователи получают эксклюзивные преимущества в партнерских программах от Lesta Games, VK Play и Фогейм".
Александр Бондаренко, президент федерации компьютерного спорта Самарской области:
"Для киберспортсменов крайне важны высокие скорости доступа к интернету, стабильное подключение и минимальное время отклика с серверов. Те же потребности и у организаторов — им нужно обеспечивать бесперебойную трансляцию матчей в сети и передачу видеопотока для стримов. Все эти фундаментальные задачи мог решить только флагман рынка. Мы благодарны "Ростелекому" за поддержку и безупречное качество связи".
Для болельщиков "Ростелеком" провел четыре раунда викторины "Своя игра" на тему компьютерной безопасности. Победители получили призы от компании. Для гостей и участников мероприятия работала фотозона.
Узнать подробности о тарифном плане "Игровой" можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)