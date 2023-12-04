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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" поддержал Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил доступом к интернету организаторов и участников соревнований по компьютерному спорту на Кубок губернатора Самарской области. Для проведения кибертурнира компания организовала канал связи пропускной способностью 1 Гб/с на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Провайдер цифровых услуг построил телекоммуникационную инфраструктуру еще на этапе возведения сооружения. Протяженность волоконно-оптических линий связи от узла доступа компании до стадиона превысила 30 километров.  Каналы передачи данных обладают большим запасом пропускной способности. Резервные мощности позволили специалистам "Ростелекома" в течение нескольких часов обеспечить максимально возможную скорость соединения.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"У наших клиентов очень разные запросы. Мы стремимся учитывать интересы всех категорий пользователей, поэтому строим новые сети связи на перспективу не только для корпоративных клиентов, но и для жителей губернии. Любителям высоких скоростей там, где позволяет техническая возможность, мы предлагаем специальный тариф "Игровой". Он гарантирует прямое подключение к игровым серверам и низкий пинг в онлайн-сражениях. Пользователи получают эксклюзивные преимущества в партнерских программах от Lesta Games, VK Play и Фогейм".

Александр Бондаренко, президент федерации компьютерного спорта Самарской области:

"Для киберспортсменов крайне важны высокие скорости доступа к интернету, стабильное подключение и минимальное время отклика с серверов. Те же потребности и у организаторов — им нужно обеспечивать бесперебойную трансляцию матчей в сети и передачу видеопотока для стримов. Все эти фундаментальные задачи мог решить только флагман рынка. Мы благодарны "Ростелекому" за поддержку и безупречное качество связи".

 Для болельщиков "Ростелеком" провел четыре раунда викторины "Своя игра" на тему компьютерной безопасности. Победители получили призы от компании. Для гостей и участников мероприятия работала фотозона.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой" можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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