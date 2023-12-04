Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке челябинских предприятий

Эксперт Новикомбанка принял участие в работе круглого стола "Финансы для вашего бизнеса", который прошел на XII Межрегиональной выставке "ТехноЭкспо. Металлургия. Машиностроение". Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех рассказал о мерах государственной поддержки как инструменте повышения эффективности инвестиций в промышленности.

Выставка "Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение" — масштабное мероприятие для бизнеса и власти в новых реалиях, которое призвано простимулировать деловую активность, нацелить бизнес на модернизацию, инновации, принятие нестандартных решений по развитию новых направлений и программ. Организаторами мероприятия выступили правительство Челябинской области, областные Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Министерство экономического развития, а также региональный Фонд развития промышленности.

Участники события продемонстрировали новейшие разработки, достижения и оборудование для различных секторов промышленности, а также обсудили вопросы и вызовы, связанные с обеспечением технологической независимости страны, цифрового суверенитета и с созданием экономики замкнутого цикла как элемента устойчивого развития.

Управляющий дополнительным офисом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова в ходе деловой программы выставки выступила на круглом столе "Финансы для вашего бизнеса".

Спикер Новикомбанка рассказала на конкретных примерах о том, как финансовый институт сформировал эффективную систему мер с использованием механизмов господдержки, основные элементы которой — льготные займы, госгарантии и прямые субсидии предприятиям на цели возмещения затрат. Ирина Кудрякова подчеркнула, что банк не только участвует практически во всех существующих механизмах господдержки, но и разрабатывает собственные льготные программы. По словам спикера, Новикомбанк на практике доказывает, что благодаря использованию мер господдержки и грамотной организации финансирования проекта можно достичь существенной экономии финансовых ресурсов. Кроме того, предприятие получает сопровождение на всех этапах реализации проекта — от идеи до закрытия сделки.

"Организация финансирования проектов с применением мер господдержки — одна из приоритетных задач Новикомбанка, которую мы эффективно реализуем. Постоянно анализируя все инструменты поддержки применительно к проектам наших партнеров на основе накопленной экспертизы и глубоких отраслевых знаний, мы формируем индивидуальное и наиболее выгодное в каждом конкретном случае предложение", — отметила управляющий дополнительным офисом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.

Дополнительный офис в Челябинске оказывает широкий спектр банковских услуг. Среди клиентов банка — региональные высокотехнологичные предприятия промышленности и ОПК, в том числе входящие в контур Госкорпорации Ростех, организации малого и среднего бизнеса. Ключевые партнеры Новикомбанка — крупнейшие промышленные предприятия области, среди которых АО НПО "Электромашина", АО "ЧРЗ "Полет", ПАО "Уралавтоприцеп".