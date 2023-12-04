В четырех районах области планируется временное отключение света с 5 по 14 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная);

06.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная);

06.12.2023 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинскии район:

с. Старая Балыкла

06.12.2023 года с 08-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Резяпкино

06.12.2023 года с 08-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ойкино

06.12.2023 с 08-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла

07.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Рябиновая, ул. Северная, ул. Покровская, ул. Молодежная, ул. Лучистая, ул. Суворова, ул. Чкалова);

14.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

(с. Белозёрки, п. Подлесный, п. Нур, с. Черноречье, п. Черновский, п. Чапаевка)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.