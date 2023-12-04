ВСК выплатил 10 млн рублей Крестьянско-фермерскому хозяйству в Краснодарском крае

Страховой Дом ВСК урегулировал убытки, связанные с подтоплением посевов озимой пшеницы Крестьянско-фермерского хозяйства Алексеева Д. С. в Краснодарском крае. Происшествие произошло в весенне-летний период 2023 года.

Весенние затяжные ливни привели к тому, что реки на Кубани вышли из берегов. В некоторых районах Краснодарского края вводился режим ЧС. Были подтоплены жилые дома, дороги и сельхозугодия с будущими урожаями, в том числе и принадлежащие клиенту ВСК.

Наблюдавшиеся весь весенне-летний период неблагоприятные явления, привели к повреждению значительной части посевов озимой пшеницы. Фактическая урожайность снизилась с плановых 93 ц/га до "скромных" 56 ц/га, что не позволило Крестьянско-фермерскому хозяйству получить очередной рекордный урожай. После проведенной Страховщиком экспертизы случай был признан страховым. В рамках Договора сельскохозяйственного страхования пострадавшему хозяйству выплачена компенсация более 9,8 млн рублей.

Аграрий выразил удовлетворенность многолетним сотрудничеством со Страховым Домом ВСК и доверил компании свои финансовые риски на 2024 год.

Кроме того, осенью 2023 года выплаты получили предприятия сельскохозяйственной отрасли Омской области и Приморского края. Эти регионы также столкнулись с последствиями разгула стихий.