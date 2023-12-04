ВСК выплатил 10 млн рублей Крестьянско-фермерскому хозяйству в Краснодарском крае

Страховой Дом ВСК урегулировал убытки, связанные с подтоплением посевов озимой пшеницы Крестьянско-фермерского хозяйства Алексеева Д. С. в Краснодарском крае. Происшествие произошло в весенне-летний период 2023 года.
Весенние затяжные ливни привели к тому, что реки на Кубани вышли из берегов. В некоторых районах Краснодарского края вводился режим ЧС. Были подтоплены жилые дома, дороги и сельхозугодия с будущими урожаями, в том числе и принадлежащие клиенту ВСК.
Наблюдавшиеся весь весенне-летний период неблагоприятные явления, привели к повреждению значительной части посевов озимой пшеницы. Фактическая урожайность снизилась с плановых 93 ц/га до "скромных" 56 ц/га, что не позволило Крестьянско-фермерскому хозяйству получить очередной рекордный урожай. После проведенной Страховщиком экспертизы случай был признан страховым. В рамках Договора сельскохозяйственного страхования пострадавшему хозяйству выплачена компенсация более 9,8 млн рублей.
Аграрий выразил удовлетворенность многолетним сотрудничеством со Страховым Домом ВСК и доверил компании свои финансовые риски на 2024 год.
Кроме того, осенью 2023 года выплаты получили предприятия сельскохозяйственной отрасли Омской области и Приморского края. Эти регионы также столкнулись с последствиями разгула стихий.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.