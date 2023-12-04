Теперь на портале Госуслуг можно безопасно купить или продать авто через аккредитив

Удобный онлайн-сервис для рынка подержанных машин разработали Сбер и Минцифры России.
Сбер и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили удобный и выгодный сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале Госуслуг.
Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.
Такой аккредитив исполняется автоматически, как только Сбер получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.
"Приобретение автомобиля — это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и Сбером. Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Минцифры активно развивает портал Госуслуг. Новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг — от подписания договора купли-продажи транспортного средства до онлайн-расчетов за него — быстро, удобно, в режиме одного окна и абсолютно бесплатно", — прокомментировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков.
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