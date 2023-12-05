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Общество

Стартовал прием заявок на премию "Серебряный Лучник - Самара"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал прием заявок и проектов на участие в национальной премии в области развития общественных связей. Региональный этап "Серебряного Лучника" определит победителей в десяти номинациях. Лучшие проекты продолжат борьбу за заветную статуэтку Лучника на федеральном уровне.

Фото: предоставлено автором

Подробная информация о том, как представить свой проект на конкурс, — на сайте luchnik.ru/competitions/sa-samara/. Участие в конкурсе — бесплатное. Коммерческие предприятия, государственные учреждения и органы власти, общественные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, независимые авторы и творческие коллективы, агентства, студенты вузов губернии могут выдвинуть на соискание премии свои проекты, реализованные в 2023 году на территории Самарской области. Количество проектов, представленных на конкурс от одного участника, не ограничено.

Номинации премии "Серебряный Лучник — Самара":

— "Культурно-просветительские проекты";

— "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа";

— "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера";

— "Благотворительность";

— "Корпоративные коммуникации";

— "Маркетинговые коммуникации";

— "Продвижение государственных и общественных программ";

— "Развитие и продвижение территорий";

— "Продвижение технологий будущего";

— "Лучший студенческий проект" (специальная номинация самарского регионального этапа).

Заявку на участие в премии следует зарегистрировать на странице регионального конкурса на сайте национальной премии luchnik.ru/competitions/sa-samara/ до 25 декабря 2023 года. После этого участник получает ссылку на личный кабинет, которая придет на почту, указанную в заявке. До 30 декабря следует загрузить описание проекта, сделанное в соответствии со стандартами национальной премии. Подробно ознакомиться с требованиями к презентации проектов и критериями их оценки можно по ссылке luchnik.ru/competitions/sa-samara/requirements/.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к организатору регионального этапа премии — в агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Национальная премия "Серебряный Лучник" — главная премии в области коммуникаций. На федеральном уровне будет вручаться в Москве в марте 2024 года в 27-й раз. Самарский "Лучник" также имеет богатую историю: проводится в этом году уже в 14-й раз. За это время в конкурсе приняло участие более 700 проектов, около 6 000 авторов. По традиции торжественная церемония награждения победителей пройдет на площадке ГТРК "Самара" в феврале 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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