Стартовал прием заявок на премию "Серебряный Лучник - Самара"

В Самарской области стартовал прием заявок и проектов на участие в национальной премии в области развития общественных связей. Региональный этап "Серебряного Лучника" определит победителей в десяти номинациях. Лучшие проекты продолжат борьбу за заветную статуэтку Лучника на федеральном уровне.

Подробная информация о том, как представить свой проект на конкурс, — на сайте luchnik.ru/competitions/sa-samara/. Участие в конкурсе — бесплатное. Коммерческие предприятия, государственные учреждения и органы власти, общественные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, независимые авторы и творческие коллективы, агентства, студенты вузов губернии могут выдвинуть на соискание премии свои проекты, реализованные в 2023 году на территории Самарской области. Количество проектов, представленных на конкурс от одного участника, не ограничено.

Номинации премии "Серебряный Лучник — Самара":

— "Культурно-просветительские проекты";

— "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа";

— "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера";

— "Благотворительность";

— "Корпоративные коммуникации";

— "Маркетинговые коммуникации";

— "Продвижение государственных и общественных программ";

— "Развитие и продвижение территорий";

— "Продвижение технологий будущего";

— "Лучший студенческий проект" (специальная номинация самарского регионального этапа).

Заявку на участие в премии следует зарегистрировать на странице регионального конкурса на сайте национальной премии luchnik.ru/competitions/sa-samara/ до 25 декабря 2023 года. После этого участник получает ссылку на личный кабинет, которая придет на почту, указанную в заявке. До 30 декабря следует загрузить описание проекта, сделанное в соответствии со стандартами национальной премии. Подробно ознакомиться с требованиями к презентации проектов и критериями их оценки можно по ссылке luchnik.ru/competitions/sa-samara/requirements/.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к организатору регионального этапа премии — в агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Национальная премия "Серебряный Лучник" — главная премии в области коммуникаций. На федеральном уровне будет вручаться в Москве в марте 2024 года в 27-й раз. Самарский "Лучник" также имеет богатую историю: проводится в этом году уже в 14-й раз. За это время в конкурсе приняло участие более 700 проектов, около 6 000 авторов. По традиции торжественная церемония награждения победителей пройдет на площадке ГТРК "Самара" в феврале 2024 года.