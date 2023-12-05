16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год

Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал об итогах 3 квартала в корпоративном сегменте

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ингосстрах" подвел итоги 9 месяцев в корпоративном бизнесе. Так, с января по октябрь в компании было оформлено более 220 тысяч договоров в этом сегменте. Рост премий, по сравнению с прошлым годом, составил более 20%.

Наилучшую положительную динамику продемонстрировали страхование грузов (+90%) и страхование морских рисков (+110%). Также "Ингосстрах" существенно увеличил свою долю в сельскохозяйственном страховании урожая с господдержкой, параллельно расширяя продуктовые предложения для сельхозпроизводителей в рамках развития данного сегмента.

Компания продолжает также активно расширять продажи и в онлайн-каналах, сборы по которым выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего через онлайн-каналы клиенты оформляли полисы страхования грузов, ОСГОП и страхование гражданской ответственности юридических лиц.

Рост продаж на платформах-интеграторах составил свыше 30%. Наибольший прирост в онлайн-канале показал комплексный продукт по страхованию гражданской ответственности юридических лиц — более 140%, стабильный прирост от квартала к кварталу показывали продажи ОСГОП — более 30%.

Если говорить про новые предложения для клиентов, то в 2023 году в линейке корпоративных продуктов компании появился полис, обеспечивающий финансирование мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов — ПЛАРН. Страхование ПЛАРН — важный инструмент для защиты как бизнеса, так и окружающей среды от аварийных разливов нефти. Это еще один элемент экономики устойчивого развития, который способствует становлению принципов ESG.

"Мы планируем расширение линейки страховых продуктов, которые можно оформить онлайн, чтобы корпоративные клиенты могли за несколько минут узнать всю необходимую информацию о страховании, рассчитать стоимость полиса и загрузить документы для оформления необходимого страхового покрытия. Ожидаем по итогам года позитивной динамики и роста во всех каналах продаж", — прокомментировал Дмитрий Мелёхин, директор департамента корпоративного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31