"Ингосстрах" рассказал об итогах 3 квартала в корпоративном сегменте

"Ингосстрах" подвел итоги 9 месяцев в корпоративном бизнесе. Так, с января по октябрь в компании было оформлено более 220 тысяч договоров в этом сегменте. Рост премий, по сравнению с прошлым годом, составил более 20%.

Наилучшую положительную динамику продемонстрировали страхование грузов (+90%) и страхование морских рисков (+110%). Также "Ингосстрах" существенно увеличил свою долю в сельскохозяйственном страховании урожая с господдержкой, параллельно расширяя продуктовые предложения для сельхозпроизводителей в рамках развития данного сегмента.

Компания продолжает также активно расширять продажи и в онлайн-каналах, сборы по которым выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего через онлайн-каналы клиенты оформляли полисы страхования грузов, ОСГОП и страхование гражданской ответственности юридических лиц.

Рост продаж на платформах-интеграторах составил свыше 30%. Наибольший прирост в онлайн-канале показал комплексный продукт по страхованию гражданской ответственности юридических лиц — более 140%, стабильный прирост от квартала к кварталу показывали продажи ОСГОП — более 30%.

Если говорить про новые предложения для клиентов, то в 2023 году в линейке корпоративных продуктов компании появился полис, обеспечивающий финансирование мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов — ПЛАРН. Страхование ПЛАРН — важный инструмент для защиты как бизнеса, так и окружающей среды от аварийных разливов нефти. Это еще один элемент экономики устойчивого развития, который способствует становлению принципов ESG.

"Мы планируем расширение линейки страховых продуктов, которые можно оформить онлайн, чтобы корпоративные клиенты могли за несколько минут узнать всю необходимую информацию о страховании, рассчитать стоимость полиса и загрузить документы для оформления необходимого страхового покрытия. Ожидаем по итогам года позитивной динамики и роста во всех каналах продаж", — прокомментировал Дмитрий Мелёхин, директор департамента корпоративного бизнеса "Ингосстраха".