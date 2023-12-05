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Страхование Финансы

ВСК назвал стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОСАГО является обязательным видом страхования, и даже Дед Мороз не может стать исключением. В преддверии новогодних праздников в Страховой Дом ВСК обратились помощники главного новогоднего волшебника с просьбой рассчитать стоимость страховки для его новых саней.

По оценкам компании, ОСАГО Деду Морозу обойдется в два с половиной раза дороже, чем в прошлом году — почти 1600 рублей. При этом с включенной в полис внучкой Снегурочкой стоимость страховой программы составит чуть более 18 тыс.

Невысокая цена ОСАГО для Деда Мороза обусловлена сразу несколькими факторами. Так, при оформлении полиса в офисе ВСК персональный базовый тариф для дедушки составил бы 1646 рублей. Так как транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), коэффициент территории (КТ), который присваивается в зависимости от региона, составляет 0,92, а коэффициент возраст-стаж (КВС) для такого опытного водителя составит 0,83.

Увеличение стоимости ОСАГО по сравнению с прошлым годом связано с двумя причинами. Дед Мороз приобрел новые сани — китайские новой модели. Они оснащены более мощным электрическим двигателем, поэтому новогодний волшебник решил поберечь своих оленей и отправил их на пенсию. За счет этого коэффициент мощности (КМ) вырос до 1,6. Кроме того, за прошедший год Дед Мороз стал участником одного ДТП — так торопился развести подарки, что врезался в снегоуборочную машину, поэтому ему начисляется коэффициент бонус-малус (КБМ) 0,78. Важно, что при ДТП никто не пострадал, олени отделались легким испугом, а Дедушка и водитель снегоуборочной машины быстро уладили все через мобильное приложение ВСК. Итого с учетом всех изменений стоимость ОСАГО для Деда Мороза в этом году составила 1569 рублей.

С учетом вписанной в полис внучки Снегурочки общая стоимость страховой программы снизилась по сравнению с прошлым годом — вместо 20 252 рублей она теперь составит 18 101 рубль. Это обусловлено тем, что внучка стала на год старше (19 лет) и, соответственно, опытнее — теперь она имеет один год полноценного стажа, поэтому базовая ставка для нее уменьшилась и составила 6405 рублей. Причем за этот период она ни разу не попала в ДТП, поэтому ниже стал и коэффициент бонус-малус (КБМ) — 1.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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