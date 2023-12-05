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ВТБ: спрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды марта-апреля 2022 г.

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После повышения ставок в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал лучшим не только за отдельный месяц этого года, но и превысил темп роста рублевого портфеля вкладов ВТБ в "ажиотажных" марте и апреле 2022 года. Об этом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В среднем в январе–октябре портфель рублевых депозитов ВТБ увеличивался на 85 млрд рублей в месяц (максимальное значение — 207 млрд в октябре), а в ноябре рост портфеля вкладов составил свыше 360 млрд рублей. Это более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза — апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Тогда портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 216 и 238 млрд рублей соответственно.

"В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально "горячим" с точки зрения клиентской активности — причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков. Россияне демонстрируют рациональное поведение, снижая кредитную активность и переходя на сберегательную модель поведения. Этому способствуют максимально высокие за последние 1,5 года ставки, которые позволяют комфортно разместить свои средства не только на длинные сроки, но и "короткие" периоды в 3-6 месяцев. Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей", — отметил Георгий Горшков.

Гид потребителя

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