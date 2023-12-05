Банк "Открытие" стал федеральным партнером бренда Jetour

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) объявил о запуске субсидированной программы автокредитования с брендом Jetour. Программа Jetour Finance позволит потенциальным клиентам и поклонникам автомобилей приобрести модели бренда по ставке от 0,01%.

В рамках федеральной программы Jetour Finance в банке "Открытие" будут действовать два продукта с прямой субсидией - Промо Jetour по ставке от 0,01% и Промо Jetour Direct. Условия по субсидированным продуктам распространяются на весь модельный ряд бренда - Dashing, X70 Plus, X90 Plus.

Оформить автокредит по программе Промо Jetour на модели марки можно под залог приобретаемого автомобиля, по ставке 6,01%, на сумму до 1050000 рублей, сроком на один или два года и с суммой первоначального взноса от 70% и выше. При этом ставку можно снизить на 6%, до 0,01% годовых, при подключении сервисного продукта "Ставка автомобилиста". Договор страхования ТС обязателен.

Оформить автокредит с субсидией также можно по программе Промо Jetour Direct. Финансирование банка по ней предоставляется под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 4000000 рублей, сроком от четырех до семи лет и с возможным нулевым первоначальным взносом. Базовые ставки варьируются от 13% до 17% и зависят от суммы первоначального взноса. Дополнительно они могут быть снижены на 2-10% при подключении сервисного продукта "Ставка автомобилиста". Минимальная ставка, таким образом, составит 3%.

"Мы рады начать сотрудничество с новым партнером, динамично развивающим продажи на российском авторынке. Автомобили Jetour по итогам сентября-октября уже вошли в топ-10 популярных автобрендов. По итогам второго месяца осени 125 дилеров реализовали 1,9 тысячи машин (+19% к сентябрю). При этом бестселлер Jetour - кроссовер Dashing - вошел в топ-20 наиболее популярных легковых автомобилей. Уверены, что запуск совместной программы финансирования сделает автомобили марки более доступными и привлекательными для россиян", - отметила руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая.