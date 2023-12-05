Сбер в Самаре провел Форум корпоративных волонтеров

В Международный день добровольцев Поволжский банк Сбербанка провел Форум корпоративных волонтеров, объединив представителей крупных компаний региона, нацеленных на развитие добровольческого движения. В мероприятии приняли участие представители таких компаний, как ОАО "РЖД", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Про Стиль" Самара, ПАО "КуйбышевАзот", X5 Group (сеть магазинов "Пятерочка"), "Вкусно и точка".

Сбер активно развивает добровольчество: за последние несколько лет движение трансформировалось в крупнейший центр корпоративного волонтерства в России. Сейчас количество добровольцев в 2023 году выросло почти на 30% и превысило 26 тыс. человек. Ежегодно волонтеры Сбера воплощают в жизнь более 750 проектов.

Почти во всех городах страны Сбер реализует и свои якорные инициативы с участием волонтеров: "Финансовая грамотность" для более чем 2 тыс. воспитанников из 63 детских домов; 200 сертифицированных волонтеров проводят когнитивные тренинги для старшего поколения в рамках проекта "Деменция.net"; 161 акцию провели волонтеры донорства костного мозга; более 400 тыс. деревьев в этом году высадили эковолонтеры. Проекты с участием волонтеров позволяют компании вносить существенный социальный вклад на уровне всей страны: более десяти проектов имеют статус партнеров национальных проектов России, а сам Сбер признан лидером национальной премии "Наш вклад".

В Поволжском банке Сбербанка порядка 5 тысяч волонтеров. Огромная команда добровольцев ежегодно реализует десятки проектов, нацеленных на популяризацию донорства и благотворительности, приобщение людей к спорту и здоровому образу жизни, формирование экологической культуры, финансовой грамотности подрастающего поколения. Они принимают участие в реализации таких ярких проектов, как акция "Дань Волге в День Волги", "Сохрани лес", "Чистый берег", "Уроки цифры", сохранение редких видов животных.

На площадке форума волонтеры Сбера обменялись опытом с единомышленниками из крупных организаций, работающих в Самарской области. Участники презентовали лучшие проекты в сфере волонтерства и обсудили перспективные направления сотрудничества с ключевыми некоммерческими организациями региона. Также они пообщались с Романом Араниным — социальным предпринимателем, который несмотря на приобретенную инвалидность успешно реализует три бизнеса. Главное его детище — компания Observer, производящая технологичные инвалидные коляски, на которых люди взбираются в горы и обретают свободу передвижения.

"У нас с вами стало доброй традицией собираться в ваш профессиональный праздник — Международный день добровольцев. Впервые в этом году мы проводим форум с участием наших единомышленников — волонтеров из других крупных компаний. Очень ценно, что мы стали общаться, обмениваться опытом, потому что, объединив усилия, мы сможем реализовать еще больше социальных инициатив. Волонтерство позитивно влияет на компании, на социально-экономическое состояние страны и развитие гражданского общества", — прокомментировал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.