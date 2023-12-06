В галерее "Новое пространство" откроется выставка Дмитрия Санджиева "Прозрения"

В пятницу, 8 декабря, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка живописи и графики народного художника России, академика Российской академии художеств Дмитрия Никитича Санджиева "Прозрения" (12+).

"Дмитрия Санджиева нередко называют художником-иллюзионистом, мастером создания квазимиров и фантомных метавселенных. Его полотна — это одновременно и результат прозрений самого художника, и среда, в которой умственные и чувственные проникновения становятся доступны тем, кто способен подолгу вглядываться в созданные мастером образные ландшафты, - сообщают организаторы. - Выставка "Прозрения" удивит каждого, кто видит в искусстве мост между временным и вечным, явным и тайным, человеческим и сверхчеловеческим".

Экспозиция включает в себя более 120 живописных и графических работ Дмитрия Санджиева и охватывает все этапы его долгого творческого пути. Прикоснуться к творчеству живописца гости библиотеки смогут до 28 января 2024 года.

Вход свободный.