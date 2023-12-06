В Самаре простятся с врачом-хирургом Александром Лукъянчиковым

В Самаре на 73-м году после продолжительной тяжелой болезни скончался врач-хирург городской больницы № 7 Александр Лукъянчиков, сообщает региональный минздрав.

Свой трудовой путь в 1973 г. Александр Николаевич — выпускник Куйбышевского медицинского института им. Д. И. Ульянова — начал с должности врача-интерна хирургического отделения районной больницы № 21, которая впоследствии стала Самарской городской больницей № 7.

В 1986 г. возглавил хирургическое отделение больницы, проработав в должности более 34 лет.

Прощание с Александром Лукъянчиковым состоится 6 декабря с 11.00 до 12.00 в Доме Культуры "Чайка" по адресу: п.Управленческий, ул. С. Лазо, 21.