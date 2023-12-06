Движение парома на переправе Самара - Рождествено может быть изменено или остановлено из-за погоды

В связи с ухудшением гидрометеорологических условий движение на грузовой переправе Октябрьский спуск — Рождествено может осуществляться с задержками, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Также возможна приостановка движения. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221.