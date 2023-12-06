В Самаре пройдет цирковое шоу "Страшная сила" братьев Запашных"

С 13 декабря в Самарском цирке будет представлено крупномасштабное цирковое шоу "Цирка братьев Запашных" — "СТРАШНАЯ СИЛА".

Режиссер спектакля Аскольд Запашный создал цирковое шоу в жанре "живого кино" в стиле голливудских кинотрилогий "Индиана Джонс" и "Мумия".

В новогодние дни под куполом Самарского цирка — новые герои, новые приключения и живой экшн, грандиозные декорации и видеоинсталляции, световые, лазерные и пиротехнические спецэффекты, эксклюзивные авторские костюмы, удивительные животные, высокопрофессиональные артисты (лауреаты международных цирковых фестивалей), потрясающий живой звук и многое другое.

Зрителей циркового шоу "Страшная сила" ждут увлекательные приключения в глубинах скрытой от человеческих глаз цивилизации, путешествия сквозь непроходимые джунгли и параллельные миры, открытие новых артефактов и встреча с загадочными существами и персонажами.

В главных ролях: Альфа — народный артист РФ Аскольд Запашный, Омега — народный артист РФ Эдгард Запашный.

Билеты от 1000 рублей на сайте www.circus-samara.ru. Справки и групповые заявки по телефону: (846) 970-70-57, 242-11-15.

О цирковом шоу "СТРАШНАЯ СИЛА"

30-е годы прошлого века. Идеи мирового господства витают в воздухе. Новые технологии все ближе проникают в жизнь обычных людей. Сел в самолет, можно быстро оказаться за тысячи километров. Новость с другого полушария за несколько часов попадают на первые полосы европейских газет. С каждым днем люди все яснее начинают понимать, как мала планета, на которой мы живем. Понимать, как непрочен наш мир и как много нужно успеть, пока молод и достаточно сил. Какой она будет — сила нового человека?

Хотя зачем задумываться об этом, когда в твоих силах течет кровь авантюриста, а мир полон приятных неожиданностей и щекочущих нервов приключений?

Когда Джеймсону и его сестре Эмили предложили слетать в соседнюю страну, чтобы выкрасть в богатом доме древний свиток, они согласились больше из любопытства, чем ради наживы. Разве могли они знать, что этот вояж окажется первым шагом в цепочке невероятных событий, которые произойдут с ними и богатой любительницы древностей Софией!

По воле холодного и расчетливого Вольфганга Шульца герои вынуждены искать артефакты, спрятанные на нашей планете представителями внеземной цивилизации. Собрав их воедино, можно открыть портал в иной мир и обрести страшную силу, дающую ключ к власти над миром. На пути к цели Джеймсона, Эмили и Софию ждут непреодолимые препятствия, ошеломляющие открытия, дружба, любовь, обман и жестокость…

Справятся ли молодые люди? Что нужно сделать, чтобы оказаться настоящим, а не мнимым героем? Об этом и многом другом вы сможете узнать, посетив в Самарском цирке крупномасштабное цирковое шоу братьев Запашных "Страшная сила".