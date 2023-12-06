В Самаре пройдет цирковое шоу "Страшная сила" братьев Запашных"

С 13 декабря в Самарском цирке будет представлено крупномасштабное цирковое шоу "Цирка братьев Запашных" — "СТРАШНАЯ СИЛА".
Режиссер спектакля Аскольд Запашный создал цирковое шоу в жанре "живого кино" в стиле голливудских кинотрилогий "Индиана Джонс" и "Мумия".
В новогодние дни под куполом Самарского цирка — новые герои, новые приключения и живой экшн, грандиозные декорации и видеоинсталляции, световые, лазерные и пиротехнические спецэффекты, эксклюзивные авторские костюмы, удивительные животные, высокопрофессиональные артисты (лауреаты международных цирковых фестивалей), потрясающий живой звук и многое другое.
Зрителей циркового шоу "Страшная сила" ждут увлекательные приключения в глубинах скрытой от человеческих глаз цивилизации, путешествия сквозь непроходимые джунгли и параллельные миры, открытие новых артефактов и встреча с загадочными существами и персонажами.
В главных ролях: Альфа — народный артист РФ Аскольд Запашный, Омега — народный артист РФ Эдгард Запашный.
Билеты от 1000 рублей на сайте www.circus-samara.ru. Справки и групповые заявки по телефону: (846) 970-70-57, 242-11-15.
О цирковом шоу "СТРАШНАЯ СИЛА"
30-е годы прошлого века. Идеи мирового господства витают в воздухе. Новые технологии все ближе проникают в жизнь обычных людей. Сел в самолет, можно быстро оказаться за тысячи километров. Новость с другого полушария за несколько часов попадают на первые полосы европейских газет. С каждым днем люди все яснее начинают понимать, как мала планета, на которой мы живем. Понимать, как непрочен наш мир и как много нужно успеть, пока молод и достаточно сил. Какой она будет — сила нового человека?
Хотя зачем задумываться об этом, когда в твоих силах течет кровь авантюриста, а мир полон приятных неожиданностей и щекочущих нервов приключений?
Когда Джеймсону и его сестре Эмили предложили слетать в соседнюю страну, чтобы выкрасть в богатом доме древний свиток, они согласились больше из любопытства, чем ради наживы. Разве могли они знать, что этот вояж окажется первым шагом в цепочке невероятных событий, которые произойдут с ними и богатой любительницы древностей Софией!
По воле холодного и расчетливого Вольфганга Шульца герои вынуждены искать артефакты, спрятанные на нашей планете представителями внеземной цивилизации. Собрав их воедино, можно открыть портал в иной мир и обрести страшную силу, дающую ключ к власти над миром. На пути к цели Джеймсона, Эмили и Софию ждут непреодолимые препятствия, ошеломляющие открытия, дружба, любовь, обман и жестокость…
Справятся ли молодые люди? Что нужно сделать, чтобы оказаться настоящим, а не мнимым героем? Об этом и многом другом вы сможете узнать, посетив в Самарском цирке крупномасштабное цирковое шоу братьев Запашных "Страшная сила".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.