Университет сервиса объявил победителей интенсива "Арт-туризм"

В масштабном проекте приняли участие более 900 участников из разных уголков страны. В течение нескольких месяцев молодые люди бесплатно учились тревел-скетчингу и созданию арт-экскурсий. Лучшие зарисовки легли в основу серии сувенирных открыток.

"Арт-туризм" был реализован Университетом сервиса при грантовой поддержке "Движения Первых". Его география охватила 12 регионов России. В финал вышли 100 участников из Самарской области, Москвы, Владивостока, Оренбурга, Уфы. Очный этап проходил 16 ноября. Молодые люди выезжали на экскурсии по Тольятти и Самарской области, делали тревел-зарисовки и работали в командах над арт-маршрутами.

В каждой команде объединялись ребята из разных населенных пунктов и учебных заведений. В общей сложности 20 творческих групп готовили арт-экскурсии по одному из пяти направлений туризма: культурно-познавательному, промышленному, экологическому, религиозному и агротуризму.

Из созданных скетчей экспертное жюри выбрало лучшие работы. На их основе были составлены наборы сувенирных открыток с видами Самарской области. Пятого декабря в ПВГУС состоялась церемония награждения победителей и презентация открыток, на каждой из которых указано имя автора.

"Сегодня университеты не только обучают, развивают науку, но и задают новые тренды. В проекте "Арт-туризм" мы соединили дизайн и туризм. Оба эти направления тесно связаны друг с другом, поскольку невозможно развивать туризм без качественной сувенирной продукции. Мы увлекли в интенсив молодых людей со всей России, чтобы они творили новое, сами узнавали достопримечательности Самарской области и открывали их для гостей региона. Кроме того, нам было важно показать ребятам, что развиваться в туризме, как и в дизайне, - очень интересно", - отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

"Героями" скетчей стали памятники архитектуры и городские скульптуры, культурные объекты и промышленный пейзаж, природа Самарской Луки. В том числе в фокусе внимания юных художников оказался Жигулевск. Его глава и выпускник Университета сервиса Илья Сухих принял участие в церемонии награждения победителей - он вручил специальный приз от администрации Жигулевска.

"Арт-туризм" позволил новому поколению узнать о красотах Самарской области и Жигулевской земли, влюбиться в наши места. Уверен, победили сильнейшие. Я искренне надеюсь, что еще много подобных проектов будет реализовано на самарской земле", - сказал Илья Сухих.

"Развитие креативных индустрий очень важное и нужное направление в отрасли туризма. Мы всегда приветствуем нестандартные решения и видения молодежи. Благодаря интенсиву "Арт-туризм" Университета сервиса, был создан настоящий иллюстрированный рассказ о Самарской области. Здесь каждая картинка становится билетом в захватывающее путешествие по региону, полное необычных мест и завораживающих видов", - поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Свои специальные призы участникам интенсива также вручили представители администраций Тольятти, национального парка "Самарская Лука", компании LADA Sport, Центра туристических программ "Пилигрим", пикник-парка "Пара Альпак" и других организаций региона - партнеров Университета сервиса.

"Мне было интересно от первой минуты интенсива до финальной, - поделилась впечатлениями тольяттинская школьница одна из победителей в номинации "Культурно-познавательный туризм" Софья Цыганова. - Я живу в этом городе, хорошо его знаю, но все равно открыла для себя новые места".