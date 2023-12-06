Университет сервиса объявил победителей интенсива "Арт-туризм"

В масштабном проекте приняли участие более 900 участников из разных уголков страны. В течение нескольких месяцев молодые люди бесплатно учились тревел-скетчингу и созданию арт-экскурсий. Лучшие зарисовки легли в основу серии сувенирных открыток.
"Арт-туризм" был реализован Университетом сервиса при грантовой поддержке "Движения Первых". Его география охватила 12 регионов России. В финал вышли 100 участников из Самарской области, Москвы, Владивостока, Оренбурга, Уфы. Очный этап проходил 16 ноября. Молодые люди выезжали на экскурсии по Тольятти и Самарской области, делали тревел-зарисовки и работали в командах над арт-маршрутами.
В каждой команде объединялись ребята из разных населенных пунктов и учебных заведений. В общей сложности 20 творческих групп готовили арт-экскурсии по одному из пяти направлений туризма: культурно-познавательному, промышленному, экологическому, религиозному и агротуризму.
Из созданных скетчей экспертное жюри выбрало лучшие работы. На их основе были составлены наборы сувенирных открыток с видами Самарской области. Пятого декабря в ПВГУС состоялась церемония награждения победителей и презентация открыток, на каждой из которых указано имя автора.
"Сегодня университеты не только обучают, развивают науку, но и задают новые тренды. В проекте "Арт-туризм" мы соединили дизайн и туризм. Оба эти направления тесно связаны друг с другом, поскольку невозможно развивать туризм без качественной сувенирной продукции. Мы увлекли в интенсив молодых людей со всей России, чтобы они творили новое, сами узнавали достопримечательности Самарской области и открывали их для гостей региона. Кроме того, нам было важно показать ребятам, что развиваться в туризме, как и в дизайне, - очень интересно", - отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.
"Героями" скетчей стали памятники архитектуры и городские скульптуры, культурные объекты и промышленный пейзаж, природа Самарской Луки. В том числе в фокусе внимания юных художников оказался Жигулевск. Его глава и выпускник Университета сервиса Илья Сухих принял участие в церемонии награждения победителей - он вручил специальный приз от администрации Жигулевска.
"Арт-туризм" позволил новому поколению узнать о красотах Самарской области и Жигулевской земли, влюбиться в наши места. Уверен, победили сильнейшие. Я искренне надеюсь, что еще много подобных проектов будет реализовано на самарской земле", - сказал Илья Сухих.
"Развитие креативных индустрий очень важное и нужное направление в отрасли туризма. Мы всегда приветствуем нестандартные решения и видения молодежи. Благодаря интенсиву "Арт-туризм" Университета сервиса, был создан настоящий иллюстрированный рассказ о Самарской области. Здесь каждая картинка становится билетом в захватывающее путешествие по региону, полное необычных мест и завораживающих видов", - поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Свои специальные призы участникам интенсива также вручили представители администраций Тольятти, национального парка "Самарская Лука", компании LADA Sport, Центра туристических программ "Пилигрим", пикник-парка "Пара Альпак" и других организаций региона - партнеров Университета сервиса.
"Мне было интересно от первой минуты интенсива до финальной, - поделилась впечатлениями тольяттинская школьница одна из победителей в номинации "Культурно-познавательный туризм" Софья Цыганова. - Я живу в этом городе, хорошо его знаю, но все равно открыла для себя новые места".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.