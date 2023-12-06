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Музыка Культура

Вышел сборник композиций финалистов второго фестиваля "САМ.ФЕСТ"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялся релиз сборника второго фестиваля "САМ.ФЕСТ", который прошел 12 июня в Самаре при поддержке правительства Самарской области и с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Уже второй год в преддверии нового года выходит сборник фестиваля "САМ.ФЕСТ", который является итогом одноименного фестиваля и включает в себя композиции финалистов проекта.

В этом году в сборнике звучат Lesa FS - Последний медляк, TattooIN - Суперплащ, Olga Maximova feat Sharr Project - Ночное танго, Полифония - Начинается лето, ALENA NAI - В моей голове, TIXI TI - Адики, Кинемо - Бро-Добро, Лиза Матрешка - Бродящий блюз, T.O.L.K. - Сказка осени, ДаняДаша - Начать сначала, Dуглас - Мост, Maddie createsToLive - Нереален, ХВОЯ - На Гряной неделе, TattooIN - Вспомнить нас, Полифония - Здесь был город, Olga Maximova feat Sharr Project - Праздник.

В работе над сборником участвовал саунд-продюсер Андрей Самсонов, который, не искажая творческого подхода артистов, сумел помочь им максимально эффективно реализовать замыслы. Поэтому получился не просто музыкальный сборник, а свежий взгляд на современную отечественную музыку - яркий, оригинальный и заслуживающий пристального внимания.

Напомним, девятичасовой марафон музыки и света - гранд-финал второго фестиваля "САМ.ФЕСТ" - состоялся в Самаре в День России на площади имени Куйбышева. Однако уникальность фестиваля заключается в том, что грандиозный музыкальный праздник и объявление победителей - это не финальная точка.

Концепция фестиваля подразумевает, что его участники получают знания, опыт и поддержку от профессионалов индустрии, становятся участниками лекций и мастер-классов, а также частных консультаций касательно своего творчества. При этом кураторы проекта не пытаются навязывать финалистам определенный стиль, превращая их в безликих участников шоу, безвольно выполняющих волю продюсеров и режиссеров, а лишь делятся знаниями и опытом, помогая им полностью раскрыть свой талант.

Задачей фестиваля "САМ.ФЕСТ" означено прежде всего формирование творческой среды, находясь в которой, артисты получают стимул к саморазвитию и вдохновение. В определенной степени именно такой трепетный подход к самостоятельному творчеству выделяет "САМ.ФЕСТ" на фоне других фестивалей-конкурсов.

Молодые музыканты со всей России прошли строгий творческий отбор более чем из 1000 претендентов, после чего в Самаре боролись за выход на главную фестивальную сцену. Несмотря на то что были названы имена победителей фестиваля, все участники, выступавшие в Самаре на одной сцене с популярными звездами российской эстрады, обрели творческий опыт, благодаря которому получился яркий и самобытный релиз.

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