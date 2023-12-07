Синоптики прогнозируют до -32℃ в Самарской области

В Самарской области на северо-востоке ночами температура воздуха будет опускаться до -30℃, а на следующей неделе - до -32℃, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 8 декабря, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер Северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C . Местами -24...-30°. На дорогах местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер такой же. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами до -23°. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 9 декабря, ночью ветер Северо-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -18...-23 °C. При прояснении -25...-30°. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер сохранится. Температура воздуха -12...-17 °C. Местами до -22°. Местами гололедица.

В воскресенье, 10 декабря, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер Северо-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -18...-23 °C. При прояснении -25...-30°. Местами гололедица. Днем те же погодные условия, а температура воздуха -12...-17 °C.

Местами до -22°.

В понедельник, 11 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер Северо-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха -22...-27 °C. При прояснении до -32°C. Гололедица. Днем температура воздуха -17...-22 °C.