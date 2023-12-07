В Самаре испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников

Компактный газотурбинный двигатель, который позволит увеличить скорость и грузоподъемность реактивных беспилотников, начали испытывать в Самарском университете имени Королева, сообщили в пресс-службе вуза.
"Начались комплексные испытания первого опытного образца малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22 "Колибри", разработанного в нашем университете и предназначенного для небольших, но скоростных и грузоподъемных реактивных беспилотных летательных аппаратов", — рассказал директор Инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин.
Он добавил, что двигатель укомплектовали экспериментальным прототипом системы управления, разработанной в университете.
Во время испытаний, которые продлятся около трех месяцев, необходимо подтвердить рассчитанные характеристики устройства на различных режимах работы.
Одной из ключевых особенностей газотурбинного двигателя "Колибри" по сравнению с поршневыми установками такого же размера является высокое соотношение тяги и веса. По расчетам ученых, небольшой беспилотник с двигателем "Колибри" при общем взлетном весе 45 килограммов в перспективе сможет развивать максимальную скорость 800 километров в час при максимальной высоте полета девять километров. Кроме того, у "Колибри" есть встроенная, а не отдельная система управления, а также электрический запуск.
Еще одно преимущество компактного двигателя в том, что он работает на традиционном авиационном топливе — керосине, которое отличается высокой энергоемкостью по сравнению с привычными для беспилотников литий-полимерными батареями.
"Колибри" стал первым самым маленьким двигателем в линейке малоразмерных газотурбинных двигателей, разрабатываемых в молодежной лаборатории университета. Кроме "Колибри", в лаборатории прорабатываются проекты двух следующих двигателей — МГТД-40 "Чайка" и МГТД-100 "Орел", которые будут превосходить "Колибри" по размеру, тяге, мощности и ряду других характеристик. Эти двигатели позволят реализовать новые перспективные проекты, например скоростной грузовой беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки в любую погоду и любой местности.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.