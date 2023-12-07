В Самаре испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников

Компактный газотурбинный двигатель, который позволит увеличить скорость и грузоподъемность реактивных беспилотников, начали испытывать в Самарском университете имени Королева, сообщили в пресс-службе вуза.

"Начались комплексные испытания первого опытного образца малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22 "Колибри", разработанного в нашем университете и предназначенного для небольших, но скоростных и грузоподъемных реактивных беспилотных летательных аппаратов", — рассказал директор Инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин.

Он добавил, что двигатель укомплектовали экспериментальным прототипом системы управления, разработанной в университете.

Во время испытаний, которые продлятся около трех месяцев, необходимо подтвердить рассчитанные характеристики устройства на различных режимах работы.

Одной из ключевых особенностей газотурбинного двигателя "Колибри" по сравнению с поршневыми установками такого же размера является высокое соотношение тяги и веса. По расчетам ученых, небольшой беспилотник с двигателем "Колибри" при общем взлетном весе 45 килограммов в перспективе сможет развивать максимальную скорость 800 километров в час при максимальной высоте полета девять километров. Кроме того, у "Колибри" есть встроенная, а не отдельная система управления, а также электрический запуск.

Еще одно преимущество компактного двигателя в том, что он работает на традиционном авиационном топливе — керосине, которое отличается высокой энергоемкостью по сравнению с привычными для беспилотников литий-полимерными батареями.

"Колибри" стал первым самым маленьким двигателем в линейке малоразмерных газотурбинных двигателей, разрабатываемых в молодежной лаборатории университета. Кроме "Колибри", в лаборатории прорабатываются проекты двух следующих двигателей — МГТД-40 "Чайка" и МГТД-100 "Орел", которые будут превосходить "Колибри" по размеру, тяге, мощности и ряду других характеристик. Эти двигатели позволят реализовать новые перспективные проекты, например скоростной грузовой беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки в любую погоду и любой местности.