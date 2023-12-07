Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области приняла участие в федеральном форуме

С 6 по 7 декабря в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах проходил федеральный форум "Росподрос: вчера, сегодня, послезавтра". Его участниками стали детские правозащитники в субъектах РФ, специалисты по подростковой работе, представители детских общественных советов, родительских сообществ, НКО. От Самарской области участие в форуме приняла уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева.

Мероприятие инициировано уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проводится в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения.

В рамках мероприятия обсуждались актуальные и социально значимые темы, связанные с развитием и построением современной работы с подростками, подростковых пространств и особенностями их организации. Особое внимание было уделено вопросу сохранения репродуктивного здоровья подростков, профилактике асоциальных явлений, девиантного поведения и суицидов, а также рассмотрели вопросы специфики и своевременного оказания психологической помощи несовершеннолетним с посттравматическим синдромом, медиативных процессов и технологий. Работа на форуме проходила в форматах тренингов, мастер-классов, лекций, тематических секций.

Внимание молодежным инициативам, выявление и оказание поддержки лучшим практикам - один из аспектов работы областного правительства. Многие проекты и инициативы молодежного сообщества региона уже нашли поддержку со стороны руководства области.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно акцентировал внимание на важности реализации задач в сфере молодежной политики, на планомерной конструктивной работе в области воспитания, социализации и профессиональной ориентации подрастающего поколения.

"Работа в интересах детей должна выстраиваться, в первую очередь, с семьей и окружением. Важно суметь достичь грамотного вовлечения семьи в единое пространство, объединив усилия педагогов, психологов, родителей и значимых взрослых с целью установления партнерских отношений с семьей, помочь семье. Первостепенным является развитие семейных форматов взаимодействия, максимальное вовлечение родителей в жизнь детей. Сегодня на площадки приглашали подростков для включения в общую работу. Это ценный опыт, который еще раз напомнил главный принцип работы с детьми и подростками: "Ничего для детей - без детей", - направленный на поддержку и развитие их инициатив. Слушать, включать в работу, делегировать часть задач, формировать ответственное поведение, практиковать связь слова и дела. Особой эмоциональной частью форума стала арт-презентация работы подростковых социальных театров. Эффект доведения информации ошеломляет, к тому же работает принцип равный-равному, когда подростки подросткам доносят основную эмоцию. В театрах участвовали разные ребята с разными творческими способностями, многие из них с особенностями развития", - поделилась Юлия Николаева.

В финале второго дня работы форума были обозначены ориентиры на 2024 год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. В 2024 году детским правозащитным институтом будет сделан акцент на развитие сопровождаемого трудоустройства подростков и семейно-ориентированные проекты.