Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области приняла участие в федеральном форуме

С 6 по 7 декабря в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах проходил федеральный форум "Росподрос: вчера, сегодня, послезавтра". Его участниками стали детские правозащитники в субъектах РФ, специалисты по подростковой работе, представители детских общественных советов, родительских сообществ, НКО. От Самарской области участие в форуме приняла уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева.
Мероприятие инициировано уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проводится в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения.
В рамках мероприятия обсуждались актуальные и социально значимые темы, связанные с развитием и построением современной работы с подростками, подростковых пространств и особенностями их организации. Особое внимание было уделено вопросу сохранения репродуктивного здоровья подростков, профилактике асоциальных явлений, девиантного поведения и суицидов, а также рассмотрели вопросы специфики и своевременного оказания психологической помощи несовершеннолетним с посттравматическим синдромом, медиативных процессов и технологий. Работа на форуме проходила в форматах тренингов, мастер-классов, лекций, тематических секций.
Внимание молодежным инициативам, выявление и оказание поддержки лучшим практикам - один из аспектов работы областного правительства. Многие проекты и инициативы молодежного сообщества региона уже нашли поддержку со стороны руководства области.
Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно акцентировал внимание на важности реализации задач в сфере молодежной политики, на планомерной конструктивной работе в области воспитания, социализации и профессиональной ориентации подрастающего поколения.
"Работа в интересах детей должна выстраиваться, в первую очередь, с семьей и окружением. Важно суметь достичь грамотного вовлечения семьи в единое пространство, объединив усилия педагогов, психологов, родителей и значимых взрослых с целью установления партнерских отношений с семьей, помочь семье. Первостепенным является развитие семейных форматов взаимодействия, максимальное вовлечение родителей в жизнь детей. Сегодня на площадки приглашали подростков для включения в общую работу. Это ценный опыт, который еще раз напомнил главный принцип работы с детьми и подростками: "Ничего для детей - без детей", - направленный на поддержку и развитие их инициатив. Слушать, включать в работу, делегировать часть задач, формировать ответственное поведение, практиковать связь слова и дела. Особой эмоциональной частью форума стала арт-презентация работы подростковых социальных театров. Эффект доведения информации ошеломляет, к тому же работает принцип равный-равному, когда подростки подросткам доносят основную эмоцию. В театрах участвовали разные ребята с разными творческими способностями, многие из них с особенностями развития", - поделилась Юлия Николаева.
В финале второго дня работы форума были обозначены ориентиры на 2024 год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. В 2024 году детским правозащитным институтом будет сделан акцент на развитие сопровождаемого трудоустройства подростков и семейно-ориентированные проекты.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.