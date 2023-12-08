В центре Самары встали трамваи

На пересечении проспекта Ленина и ул. Ново-Садовой в Самаре встали трамваи, сообщает департамент транспорта.

"Внимание! Задержка движения трамваев: без напряжения контактная сеть на пр. Ленина / ул. Ново-Садовой в оба направления. Аварийная служба уже работает. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - отмечается в сообщении.