В Самаре пройдет лекция военного историка Алексея Исаева

В воскресенье, 10 декабря, в 18:00 в Большом зале самарского Дома Офицеров состоится лекция военного историка, одного из ведущих профильных специалистов по вопросам Великой Отечественной войны и теме специальной военной операции Алексея Исаева.

Встреча пройдет в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", совместного проекта Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица". С этого года фестиваль носит имя гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который участвовал в открытии второго сезона фестиваля, а в октябре 2023 года пал смертью храбрых в зоне СВО.

Сегодня защитники Отечества держат оборону на рубежах нашей Родины, Россия и весь мир переживают глобальные изменения новейшей истории. Но история Великой Отечественной войны актуальна как никогда: раны, нанесенные той войной, все еще не затянуты, и до сих пор остались "белые пятна" тех трагических страниц истории. Разобраться в них и знать свою историю необходимо, - чтобы пережитый миром ужас не повторился. Военный историк, кандидат исторических наук, автор более чем двух десятков книг о том периоде, в том числе "Котлы 41-го", "Остановленный блицкриг" и "Десять мифов второй мировой", Алексей Исаев 10 декабря в Самаре в формате открытого диалога, рассчитанного на широкую аудиторию, ответит на самые актуальные вопросы наших дней с опорой на исторические факты.

Вход на мероприятие свободный.