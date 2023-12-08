Губернатор рассказал об ускорении дорожных работ на трассе М5 в Жигулевске

В четверг, 7 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел прямую линию и ответил на многочисленные вопросы жителей Самарской области. Они поступали в виде как звонков и сообщений, так и видеообращений. Одно из таких направили жители Жигулевска.

"Мы постоянно уже в течение двух лет стоим в многочасовых пробках, пока строится развязка на трассе М5 "Урал". Когда же работы закончатся?" - обратился один из жителей города. Через М-5 идет основной поток грузовиков, здесь пересекаются маршруты общественного и личного транспорта людей, которые добираются на работу в Тольятти. Интенсивность движения сверхвысокая.

Дмитрий Азаров отметил, что ремонтом федеральной трассы занимается компания "Поволжуправтодор".

"И занимается из рук вон плохо, - заявил губернатор во время телеэфира, отвечая на вопрос. - Эту тему мы уже обсудили и с правоохранительными органами. Обращение по ускорению темпов реконструкции федеральной трассы в районе Жигулевска я направил и на уровень министра транспорта РФ. Совсем недавно в рамках транспортной недели в Москве обсуждали вопрос с руководителем госкомпании "Росавтодор".

Руководитель области напомнил, что подобная ситуация складывалась и при строительстве развязки в Тольятти. Региональным властям пришлось в ручном режиме отрабатывать все вопросы, чтобы объект был введен в эксплуатацию как можно скорее. Там сроки запуска движения были сдвинуты на год. Что касается участка трассы в районе Жигулевска, то там просрочка составляет уже два года, отметил глава региона.

"Мне говорят коллеги, что с задачей справятся не раньше 2025 года. В таком случае просрочка составит четыре года. И я понимаю своих земляков, жителей Жигулевска, Тольятти, Сызрани, которые испытывают эту проблему. Проект реализуется не по-хозяйски", - сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что уже в следующем году планируется запустить новый участок федеральной трассы - "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора в Западный Китай. Он строится при прямой поддержке президента России Владимира Путина. В настоящий момент готовность объекта составляет уже 92%.

"Новый мост и участок трассы решат проблему с пробками в районе Жигулевска", - отметил губернатор. Поток транзитного транспорта пойдет, минуя гидроузел.

Глава региона также отметил, что дополнительную сложность создавали железнодорожные пути, которые, как выяснилось, принадлежат частной компании.

"Мы фактически запретили использование этой железнодорожной ветки и буквально 10 дней назад заасфальтировали переезд, найдя инструменты, чтобы сделать это", - рассказал Дмитрий Азаров. Это позволило увеличить трафик движения.

"Дорогие земляки, обещаю, что все максимальные усилия буду предпринимать для ускорения реконструкции этого участка федеральной трассы. Вопрос находится в компетенции федеральной компании. Очень надеюсь, что коллеги во время нашего непростого разговора меня правильно поняли и справятся с объемом работ", - подчеркнул губернатор.