"Коробки храбрости" доставлены в детские больницы Тольятти

В начале декабря представители тольяттинского отделения "Единой России" побывали в детских городских больницах, чтоб доставить туда ценный груз — коробки с новогодними подарками для ребятишек.

Всероссийская партийная акция "Единой России", которая красноречиво называется "Коробка храбрости", проходит уже не первый год. Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения.

В большой красивой коробке в канун Нового года в детские учреждения доставляются подарки для детей, которые в праздничные дни вынуждены оставаться для лечения в больнице. В такой ситуации поддержать и порадовать ребятишек очень важно.

"Наше отделение участвует в этой акции каждый год. Мы заранее начинаем формировать коробку с подарками, и она наполняется очень быстро — все с большим удовольствием поддерживают эту акцию, ведь она приносит радость детям", - отметил секретарь местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" г. о.Тольятти Владимир Бокк.

Исполнительный секретарь местного отделения Иван Жиляев совместно с директором Фонда "Во имя Отечества" Игорем Ефимовым передали первую из собранных коробок с игрушками в детское отделение ТГКБ № 5. Это значит, что к Новому году ребята, которые остались на праздники в больнице, смогут выбрать из "Коробки храбрости" игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски.

Вторая коробка, также доверху наполненная подарками для детей, была доставлена в детскую многопрофильную больницу.

"Всегда грустно, когда маленькие детки в праздничные дни оказываются в больнице. Традиция "Единой России" привозить детям подарки очень важна — это, безусловно, поможет хоть немного успокоить, порадовать детей, преодолеть им боль и страх и быстрее пойти на поправку. Огромное спасибо!", - поделилась главный врач ГБУЗ СО "Тольяттинская городская детская клиническая больница" Светлана Гаршина.

Директор Фонда "Во имя Отечества" Игорь Ефимов сказал: "Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все процедуры непросто и взрослым, а тем более детям. Поэтому такая поддержка очень важна и для ребят, и для родителей, и для медперсонала". Он выразил искреннюю благодарность всем принявшим участие в акции — секретарям первичных отделений партии тольяттинского местного отделения, общественным организациями, предприятиям города.