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Здравоохранение Общество

"Коробки храбрости" доставлены в детские больницы Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале декабря представители тольяттинского отделения "Единой России" побывали в детских городских больницах, чтоб доставить туда ценный груз — коробки с новогодними подарками для ребятишек.

Фото: предоставлено автором

Всероссийская партийная акция "Единой России", которая красноречиво называется "Коробка храбрости",  проходит уже не первый год. Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения.

В большой красивой коробке в канун Нового года в детские учреждения доставляются подарки для детей, которые в праздничные дни вынуждены оставаться для лечения в больнице. В такой ситуации поддержать и порадовать ребятишек очень важно.

"Наше отделение участвует в этой акции каждый год. Мы заранее начинаем формировать коробку с подарками, и она наполняется очень быстро — все с большим удовольствием поддерживают эту акцию, ведь она приносит радость детям", - отметил секретарь местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" г. о.Тольятти Владимир Бокк.

Исполнительный секретарь местного отделения Иван Жиляев совместно с директором Фонда "Во имя Отечества" Игорем Ефимовым передали первую из собранных коробок с игрушками в детское отделение ТГКБ № 5. Это значит, что к Новому году ребята, которые остались на праздники в больнице, смогут выбрать из "Коробки храбрости" игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски.

Вторая коробка, также доверху наполненная подарками для детей, была доставлена в детскую многопрофильную больницу.

"Всегда грустно, когда маленькие детки в праздничные дни оказываются в больнице. Традиция "Единой России" привозить детям подарки очень важна —  это, безусловно, поможет хоть немного успокоить, порадовать детей,  преодолеть им  боль и страх и быстрее пойти на поправку. Огромное спасибо!", - поделилась главный врач ГБУЗ СО "Тольяттинская городская детская клиническая больница" Светлана Гаршина.

Директор Фонда "Во имя Отечества" Игорь Ефимов сказал: "Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все процедуры непросто и взрослым, а тем более детям. Поэтому такая поддержка очень важна и для ребят, и для родителей, и для медперсонала". Он выразил искреннюю благодарность всем принявшим участие в акции — секретарям первичных отделений партии тольяттинского местного отделения, общественным организациями, предприятиям города.

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