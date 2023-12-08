Осталось 10 дней до окончания регистрации на конкурс "Это у нас семейное". Участие в нем примут более 550 тысяч человек со всей России.

18 декабря в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей". С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" для участия в нем зарегистрировались более 96 тысяч семейных команд.

До окончания заявочной кампании, чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам необходимо заполнить анкету всех членов семейной команды и загрузить видеовизитку. В ней участникам необходимо ответить на два вопроса: "Какова цель вашего участия в конкурсе?" и "Это у нас семейное - что объединяет вашу семью?".

После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья".

В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам станут доступны еще больше заданий, в том числе приуроченных к ближайшим праздникам. Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными.

Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды. Участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

4 декабря для участников был запущен марафон заданий. В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены наблюдательного совета конкурса.

"Заявочная кампания конкурса заканчивается, но самое интересное только начинается. Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести еще больше времени с семьей в теплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса "Это у нас семейное" каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому - узнают о вокальных данных бабушки или о кулинарных способностях папы. И несмотря на то, что в конкурсе много призов - 300 больших семейных путешествий, 30 сертификатов на 5 млн руб., подарки от членов наблюдательного совета и партнеров конкурса - самым главным подарком для всех участников станут время и любовь, подаренные друг другу во время выполнения наших творческих заданий", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное".