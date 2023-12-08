Осталось 10 дней до окончания регистрации на конкурс "Это у нас семейное". Участие в нем примут более 550 тысяч человек со всей России.
18 декабря в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей". С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" для участия в нем зарегистрировались более 96 тысяч семейных команд.
До окончания заявочной кампании, чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам необходимо заполнить анкету всех членов семейной команды и загрузить видеовизитку. В ней участникам необходимо ответить на два вопроса: "Какова цель вашего участия в конкурсе?" и "Это у нас семейное - что объединяет вашу семью?".
После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья".
В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам станут доступны еще больше заданий, в том числе приуроченных к ближайшим праздникам. Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными.
Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды. Участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.
4 декабря для участников был запущен марафон заданий. В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены наблюдательного совета конкурса.
"Заявочная кампания конкурса заканчивается, но самое интересное только начинается. Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести еще больше времени с семьей в теплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса "Это у нас семейное" каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому - узнают о вокальных данных бабушки или о кулинарных способностях папы. И несмотря на то, что в конкурсе много призов - 300 больших семейных путешествий, 30 сертификатов на 5 млн руб., подарки от членов наблюдательного совета и партнеров конкурса - самым главным подарком для всех участников станут время и любовь, подаренные друг другу во время выполнения наших творческих заданий", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.