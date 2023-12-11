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В Самарской области введена в эксплуатацию третья очередь семенного завода

КОШКИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Новая Кармала Кошкинского района ввели в эксплуатацию третью очередь завода для производства элитных семян "Зерно жизни", что значительно увеличит мощность предприятия. Теперь завод вмещает более 20 тысяч тонн зерна.

Фото: ГБУ ДПО "Самара – АРИС"

На сегодняшний день в проект инвестировано около 250 млн рублей. Основой продовольственной безопасности Самарской области и страны в целом является обеспечение аграриев качественным посевным материалом отечественной селекции. Такая задача поставлена в Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента Владимира Путина.

На этом в своем послании заострил внимание глава региона Дмитрий Азаров: "Сегодня, помимо "валовки", нужно заниматься увеличением объемов производства семян отечественной селекции, выведением новых сортов".

В регионе уже наметилась положительная тенденция по увеличению доли посевов сельхозкультур отечественной селекции. По зерновой группе этот показатель превысил 90%. По сравнению с уровнем 2022 года доля высеянных семян отечественной селекции увеличилась и по подсолнечнику — на 2,4%, картофелю — на 5,5% и сое — на 1,9%.

Способствует этим процессам селекционная работа, которую на территории губернии ведут не только научно-исследовательские институты, но и сами производственники. Кроме того, в области проводятся полевые испытания, закладываются участки гибридизации, строятся и модернизируются семенные заводы.

Напомним, завод для производства элитных семян, входящий в агрохолдинг "Зерно жизни", заработал в регионе в 2014 году на базе семенного хозяйства "Кармала". Вторая очередь была запущена в 2018 году. В связи с тем, что объемы производимой продукции у агрохолдинга планомерно увеличиваются, потребовалось дополнительное место хранения. С момента запуска завод "Зерно жизни" подготовил более 140 тысяч тонн семенного материала.

Новое предприятие полностью автоматизировано, элеватор оснащен системами сушки, очистки, сепарации и аспирации, проводятся температурный контроль и механизированная выгрузка. Две заводские линии производят около 40 тонн семян в час. Семена проходят три этапа очистки, после чего обрабатываются препаратами против болезней растений и упаковываются в биг-бэги. Современные технологии производства гарантируют высокое качество материала и соответствие требованиям ГОСТ.

Сейчас на заводе работают с посевным материалом 11 сортов сельхозкультур (озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, нут, масличный лен) с высокой генетической чистотой, адаптированных под климатические условия Самарской области. В этом сезоне новинками стали сорта твердой яровой пшеницы "Безенчукская крепость" и "Безенчукская золотистая", созданные в НИИСХ им. Тулайкова.

"В планах на 2024 год расширение посевных площадей под твердую яровую пшеницу. Как известно, цена ее в 1,5-2 раза выше, чем цена яровой мягкой. Безенчукские сорта очень хорошие. К примеру, в этом сезоне урожайность "Безенчукской крепости" составила 35 ц/га. На будущий год мы подготовили семенного материала яровой твердой пшеницы около трех тысяч тонн, это почти в два раза больше, чем в этом", — рассказал заместитель директора агрохолдинга "Зерно жизни" по семеноводству Олег Федоров.

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