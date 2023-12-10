Сотни тысяч активистов Народного фронта примут участие в работе штаба Владимира Путина

"Единая Россия" задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, "Молодой Гвардии" — в избирательной кампании Владимира Путина.

По сообщению сайта "Единой России", это более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Как рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы, будут обеспечены необходимые организационные процедуры, в первую очередь сбор подписей, а также непосредственно проведение избирательной кампании.

Он поблагодарил представителей волонтерских, общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения и всех, кто принял участие в первом заседании инициативной группы: "За вами миллионы представителей ваших сфер. Такой команде по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах будет победой всей нашей большой единой страны".

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что к работе штаба Владимира Путина подключатся сотни тысяч активистов ОНФ во всех регионах страны: "Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом "Все для Победы!" мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. Они с радостью поддержат выдвижение Владимира Путина на президентских выборах".

Поддержку Владимиру Путину выразили и творческие деятели.

Как отметил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру, кино всегда были и будут патриотами своей страны: "Владимир Путин, как настоящий лидер и руководитель, уделяет очень много внимания всем сферам деятельности нашего государства, в том числе сфере искусства. Поэтому мы всегда будем поддерживать президента".

Решение Владимира Путина участвовать в выборах — про судьбоносную возможность иметь будущее. И именно сейчас Россия — страна, в которой можно достичь всего, чего ты хочешь, уверена военкор Екатерина Агранович (Катруся): "Я представляю молодежный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?".

Ее поддержал председатель МГЕР Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодежи незыблем: "Молодежь — за президента. И всем недоброжелателям могу пообещать, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. Молодая Гвардия по полной включится в избирательную кампанию. Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты".

В заключение Андрей Турчак отметил, следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, пройдет 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье.

В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина от "Единой России" и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета "Единой России", Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель "Молодой Гвардии" Антон Демидов.

Кроме того, в составе группы: Олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, военкор Екатерина Агранович (Катруся), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, певица и композитор Полина Гагарина и другие.