16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эдуард Харченко:"83,83% голосов - это говорит о высочайшем доверии руководителю области" Кристина Гнатюк, председатель "Движение первых" в Самарской области: "Итоги выборов ожидаемы" Геннадий Котельников: "Жители Самарской области связывают будущее региона именно с нашим губернатором" В избиркоме назвали нового губернатора Самарской области Дмитрий Азаров набрал более 83% голосов

Выборы Власть и политика

Сотни тысяч активистов Народного фронта примут участие в работе штаба Владимира Путина

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Единая Россия" задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, "Молодой Гвардии" — в избирательной кампании Владимира Путина.

Фото: пресс-служба "Единой России"

По сообщению сайта "Единой России", это более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Как рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы, будут обеспечены необходимые организационные процедуры, в первую очередь сбор подписей, а также непосредственно проведение избирательной кампании.

Он поблагодарил представителей волонтерских, общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения и всех, кто принял участие в первом заседании инициативной группы: "За вами миллионы представителей ваших сфер. Такой команде по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах будет победой всей нашей большой единой страны".

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что к работе штаба Владимира Путина подключатся сотни тысяч активистов ОНФ во всех регионах страны: "Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом "Все для Победы!" мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. Они с радостью поддержат выдвижение Владимира Путина на президентских выборах".

Поддержку Владимиру Путину выразили и творческие деятели.

Как отметил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру, кино всегда были и будут патриотами своей страны: "Владимир Путин, как настоящий лидер и руководитель, уделяет очень много внимания всем сферам деятельности нашего государства, в том числе сфере искусства. Поэтому мы всегда будем поддерживать президента".

Решение Владимира Путина участвовать в выборах — про судьбоносную возможность иметь будущее. И именно сейчас Россия — страна, в которой можно достичь всего, чего ты хочешь, уверена военкор Екатерина Агранович (Катруся): "Я представляю молодежный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?".

Ее поддержал председатель МГЕР Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодежи незыблем: "Молодежь — за президента. И всем недоброжелателям могу пообещать, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. Молодая Гвардия по полной включится в избирательную кампанию. Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты".

В заключение Андрей Турчак отметил, следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, пройдет 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье.

В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина от "Единой России" и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета "Единой России", Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель "Молодой Гвардии" Антон Демидов.

Кроме того, в составе группы: Олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, военкор Екатерина Агранович (Катруся), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, певица и композитор Полина Гагарина и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31